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Через блокаду кордону ціни зростуть — які продукти подорожчають в Україні

5 грудня 2023 06:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Через блокаду кордону ціни зростуть — які продукти подорожчають в Україні
Жінка переглядає чек після покупок в продуктовому магазині. Фото: dreamstime.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що вартість деяких продуктів може зрости через блокаду кордону з Польщею. Але йдеться про ті овочі та фрукти, які не є традиційними для виробництва в Україні.

Про це Денис Марчук розповів в ефірі телемарафону.

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"В основному ми говоримо про ті продукти, які не є традиційними для виробництва на території України. Це частина фруктів і також частина овочів, тому що в нас є фактор сезонності — вирощування овочів закінчилося, і більшої мірою ми починаємо реалізовувати те, що є в зберігальних системах, тепличні овочі, і також в зимовий період до нас йде (з-за кордону. — Ред.) багато овочевої групи", — пояснив Марчук.

За його словами, ціни на морепродукти, червону рибу та ікру також можуть зрости. Однак, експерт додав, якщо аналізувати загальний асортимент продуктів у магазинах, понад 80% з них виробляється безпосередньо в Україні.

"Тому говорити про те, що буде якась сильна нестача, чи буде створюватись певний дефіцит — цього не буде відбуватися. Тим паче ми розуміємо, що з посиленням дій блокади ми почали більше звертати увагу на те, що б можна було виробити і реалізувати саме в Україні, аби не ставати залежними від ситуації на кордонах", — наголосив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Нагадаємо, що проблемна ситуація з автомобільним газом в Україні через блокування кордону з Польщею може вирішитися в грудні 2023 року. Однак є загроза ускладнення постачання у разі блокади іншими країнами.

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