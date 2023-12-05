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Из-за блокады границы цены вырастут — какие продукты подорожают в Украине

5 декабря 2023 06:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Из-за блокады границы цены вырастут — какие продукты подорожают в Украине
Женщина просматривает чек после покупки в продуктовом магазине. Фото: dreamstime.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что стоимость некоторых продуктов может возрасти из-за блокады границы с Польшей. Но речь идет об овощах и фруктах, которые не являются традиционными для производства в Украине.

Об этом Денис Марчук рассказал в эфире телемарафона.

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"В основном мы говорим о тех продуктах, которые не традиционны для производства на территории Украины. Это часть фруктов и также часть овощей, потому что у нас есть фактор сезонности — выращивание овощей закончилось, и в большей степени мы начинаем реализовывать то, что есть в хранительных системах, тепличных овощах, и также в зимний период к нам идет (из-за границы. — Ред.) много овощной группы", — пояснил Марчук.

По его словам, цены на морепродукты, красную рыбу и икру тоже могут вырасти. Однако эксперт добавил, что если анализировать общий ассортимент продуктов в магазинах, более 80% из них производится непосредственно в Украине.

"Поэтому говорить о том, что будет какой-то сильный недостаток, будет ли создаваться определенный дефицит — этого не будет происходить. Тем более мы понимаем, что с усилением действий блокады мы стали больше обращать внимание на то, что можно было бы выработать и реализовать именно в Украине, чтобы не становиться зависимыми от ситуации на границах", — подчеркнул заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Напомним, что проблемная ситуация с автомобильным газом в Украине из-за блокирования границы с Польшей может разрешиться в декабре 2023 года. Однако существует угроза усложнения поставок в случае блокады другими странами.

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