Автогаз в Україні — відомо, які будуть ціни та коли владнається ситуація

Блокада кордону з Польщею — експерти розповіли, що буде з автогазом
Проблемна ситуація з автомобільним газом в Україні через блокування кордону з Польщею може вирішитися в грудні 2023 року. Однак є загроза ускладнення постачання у разі блокади іншими країнами.
Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн, пише УНІАН.
Вирішення ситуації з автогазом
За словами Куюна, є кілька шляхів вирішення ситуації. А саме:
- перший — вантажі з пальним переносяться з автотранспорту на залізницю;
- другий — трейдери закуповують автогаз у Польщі, а завозять в об’їзд через Словаччину та Румунію;
- третій — нарощують постачання газу з південного напрямку: зокрема Румунії.
"Єдине, що швидко зробити це важко, через польський кордон йшов великий обсяг скрапленого газу. Але все одно всі трейдери вже розуміють, що робити, і звідки його брати. Ринок не сидить і не чекає. Впевнений, що в грудні все владнається", — повідомив експерт.
Загрози постачанню газу
Водночас, він розповів, що у разі блокування кордонів іншими країнами, зокрема Словаччиною, додасться проблем, проте вони не будуть такими гострими, як нині.
"У будь-якому разі, я бачу, що українські компанії взагалі намагаються забрати свої замовлення на постачання пального з країн Балтії чи Польщі і більше переорієнтовуються на південь", — пояснив фахівець.
Які будуть ціни на автогаз
Експерт оцінив, як відобразиться на вартості пального ускладнення з логістикою. Враховуючи те, що зараз ціна на скраплений газ злетіла на 7-8 грн за літр (37-38 грн за літр), то додаткові витрати можуть додати до ціни до двох гривень за літр.
"Я думаю, зараз ми якраз на піку ціни, а по дефіциту — пройшли цей пік, оскільки вже прямують нові постачання. Але ж все одно десь не встигає залізниця, десь затримуються бензовози. В грудні, коли проблему з обсягами автогазу вдасться вирішити, я думаю, що ціна на нього знову буде меншою, ніж 30 гривень за літр", — додав Сергій Куюн.
За даними сайту Auto.ria, 27 листопада скраплений газ коштує 36,05 грн/л.
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що в Україні дорожчає скраплений газ та зникає з автозаправних станцій через блокаду польського кордону. Ринок — у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничні.
Також ми писали, що блокування кордону польськими перевізниками завдало українській економіці збитків на сотні мільйонів євро. Страждають різні галузі.
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