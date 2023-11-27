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Блокада кордону з Польщею — експерти розповіли, що буде з автогазом

27 листопада 2023 10:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Автогаз в Україні — відомо, які будуть ціни та коли владнається ситуація
Заправка авто. Фото: zprz.city
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Проблемна ситуація з автомобільним газом в Україні через блокування кордону з Польщею може вирішитися в грудні 2023 року. Однак є загроза ускладнення постачання у разі блокади іншими країнами.

Про це розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн, пише УНІАН.

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Вирішення ситуації з автогазом

За словами Куюна, є кілька шляхів вирішення ситуації. А саме:

  • перший — вантажі з пальним переносяться з автотранспорту на залізницю;
  • другий — трейдери закуповують автогаз у Польщі, а завозять в об’їзд через Словаччину та Румунію;
  • третій — нарощують постачання газу з південного напрямку: зокрема Румунії.

"Єдине, що швидко зробити це важко, через польський кордон йшов великий обсяг скрапленого газу. Але все одно всі трейдери вже розуміють, що робити, і звідки його брати. Ринок не сидить і не чекає. Впевнений, що в грудні все владнається", — повідомив експерт.

Загрози постачанню газу

Водночас, він розповів, що у разі блокування кордонів іншими країнами, зокрема Словаччиною, додасться проблем, проте вони не будуть такими гострими, як нині.

"У будь-якому разі, я бачу, що українські компанії взагалі намагаються забрати свої замовлення на постачання пального з країн Балтії чи Польщі і більше переорієнтовуються на південь", — пояснив фахівець.

Які будуть ціни на автогаз

Експерт оцінив, як відобразиться на вартості пального ускладнення з логістикою. Враховуючи те, що зараз ціна на скраплений газ злетіла на 7-8 грн за літр (37-38 грн за літр), то додаткові витрати можуть додати до ціни до двох гривень за літр.

"Я думаю, зараз ми якраз на піку ціни, а по дефіциту — пройшли цей пік, оскільки вже прямують нові постачання. Але ж все одно десь не встигає залізниця, десь затримуються бензовози. В грудні, коли проблему з обсягами автогазу вдасться вирішити, я думаю, що ціна на нього знову буде меншою, ніж 30 гривень за літр", — додав Сергій Куюн.

За даними сайту Auto.ria, 27 листопада скраплений газ коштує 36,05 грн/л.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні дорожчає скраплений газ та зникає з автозаправних станцій через блокаду польського кордону. Ринок — у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничні.

Також ми писали, що блокування кордону польськими перевізниками завдало українській економіці збитків на сотні мільйонів євро. Страждають різні галузі.

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