Через брак кадрів в Україні виросли зарплати — кому платять більше

Будівництво на роботі. Фото: budport.com.ua

Дослідження ринкових тенденцій в Україні виявило постійний дефіцит спеціалізованих професіоналів, з яким стикаються роботодавці під час пошуку відповідних кандидатів на відкриті позиції. При цьому брак кадрів змушує роботодавців піднімати зарплати.

Про це повідомляє сайт Work.ua.

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Ця ситуація змушує підприємства розширювати свої критерії прийому працювати, включаючи людей різного віку, ветеранів і з обмеженими можливостями.

У спробі залучити більше претендентів багато бізнесів збільшили рівень заробітних плат, які в середньому досягли позначки в 18 000 українських гривень, що на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Значне підвищення зарплат було відзначено у Львівській (до 18 000 грн), Дніпропетровській (до 17 500 грн) та Одеській (до 17 850 грн) областях.

Працівники таких галузей, як будівництво, маркетинг і розважальна індустрія, відчули найбільш відчутне зростання доходів:

від 20 000 до 21 500 грн у будівництві;

від 20 000 до 21 000 грн у маркетингу;

від 17 500 до 18 500 грн у культурній сфері;

від 17 000 до 17 500 грн у логістиці та юриспруденції;

від 16 000 до 16 500 грн у бухгалтерії та гостинності;

від 15000 до 16000 грн в охоронній сфері;

від 15 000 до 15 500 грн в адміністративній роботі.

Військові фахівці знаходяться на вершині списку професій із найвищими заробітними платами, з пропозиціями від 20 000 до 125 000 грн.

Найбільш високооплачувані професії в Україні

Професії з високооплачуваними позиціями включають медіабаєрів (55 000 грн), міжнародних водіїв (45 000 грн), фахівців в галузі ендодонтії (40 000 грн) та інші.

Проте працівники таких сфер, як швейцари, консьєржі, прибиральники та санітари, часто мають доходи не вище 10 000 грн.

Станом на жовтень 2023 року, за даними Work.ua, було оголошено 104 942 вакансії, що на 13% менше від піка вакансій, зареєстрованого в жовтні 2021 року.

Проте ринок праці показує позитивну динаміку, оскільки кількість пропозицій роботи перевищила 100 тисяч протягом трьох послідовних місяців.

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) планують поновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.

Також ми писали, що у банківській сфері, яка під час війни отримує рекордний прибуток, суттєво зросли заробітні плати. Деякі фінустанови підвищили оплату праці на 35%.