Из-за нехватки кадров в Украине выросли зарплаты — кому платят больше

Строители на работе. Фото: budport.com.ua

Исследование рыночных тенденций в Украине выявило постоянный дефицит специализированных профессионалов, с которым сталкиваются работодатели при поиске подходящих кандидатов на открытые позиции. При этом, нехватка кадров заставляет работодателей поднимать зарплаты.

Об этом сообщает сайт Work.ua.

Читайте также:

Сколько платят работодатели в Украине

Данная ситуация заставляет предприятия расширять свои критерии приема на работу, включая людей различного возраста, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями.

В попытке привлечь больше претендентов, многие бизнесы увеличили уровень заработных плат, которые в среднем достигли отметки в 18 000 украинских гривен, что на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Значительное повышение зарплат было отмечено во Львовской (до 18 000 грн), Днепропетровской (до 17 500 грн) и Одесской (до 17 850 грн) областях.

Работники в таких отраслях, как строительство, маркетинг и развлекательная индустрия, ощутили наиболее ощутимый рост доходов:

от 20 000 до 21 500 грн в строительстве;

от 20 000 до 21 000 грн в маркетинге;

от 17 500 до 18 500 грн в культурной сфере;

от 17 000 до 17 500 грн в логистике и юриспруденции;

от 16 000 до 16 500 грн в бухгалтерии и гостеприимстве;

от 15 000 до 16 000 грн в охранной сфере;

от 15 000 до 15 500 грн в административной работе.

Военные специалисты находятся на вершине списка профессий с самыми высокими заработными платами, с предложениями от 20 000 до 125 000 грн.

Самые высокооплачиваемые профессии в Украине

Профессии с высокооплачиваемыми позициями включают в себя медиабайеров (55 000 грн), международных водителей (45 000 грн), специалистов в области эндодонтии (40 000 грн) и другие.

Однако сотрудники таких сфер, как швейцары, консьержи, уборщики и санитары, часто имеют доходы не выше 10 000 грн.

По состоянию на октябрь 2023 года, по данным Work.ua, было объявлено 104 942 вакансии, что на 13% меньше пика вакансий, зарегистрированного в октябре 2021 года.

Тем не менее рынок труда показывает положительную динамику, поскольку количество предложений работы превысило 100 000 в течение трех последовательных месяцев.

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) планируют обновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.

Также мы писали, что в банковской сфере, которая во время войны получает рекордную прибыль, существенно выросли заработные платы. Некоторые финучреждения повысили оплату труда на 35%.