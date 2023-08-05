Як санкції впливають на економіку Росії

Видобуток нафти. Фото: google.com

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року втрата європейського енергетичного ринку коштуватиме Росії 1 трильйон доларів, що стане результатом міжнародних санкцій щодо РФ за її війну проти України.

Про це йдеться в огляді аналітичного центру KSE Institute при Київській школі економіки.

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Про перспективи економіки РФ до кінця року

Росія стикається з новими проблемами через санкції, скорочення експорту енергоносіїв та погіршення економічних перспектив. За результатами 2023 року експерти очікують поглиблення рецесії, зростання фіскального тиску та послаблення курсу рубля. Очікується, що втрата традиційних джерел інвестицій та негативні настрої, що впливають на внутрішній ринок, перешкоджатимуть довгостроковому економічному зростанню.

Найбільших втрат зазнають галузі з найвищою рентою та потенціалом зростання. Доходи від експорту енергоносіїв знизяться. У 2023 році профіцит поточних операцій РФ, що тогоріч склав рекордні 227 мільярдів доларів, суттєво скоротиться через санкції та зниження експорту нафти й газу.

Дефіцит федерального бюджета зросте

Посилюється тиск у фіскальній сфері. Експерти очікують, що дефіцит федерального бюджету РФ зросте до 5-6% ВВП за поточних санкцій, та до 7-9% у разі зниження цінової стелі на енергоресурси та посилення енергетичних санкцій.

Високий рівень внутрішніх запозичень підвищує тиск на облікові ставки, збільшує вартість обслуговування боргів та може призвести до фінансової нестабільності.

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Курс рубля падатиме

Ослаблення рубля призводить до зростання цін на імпорт, створюючи ризики для інфляції. Подальші санкції можуть збільшити дефіцит бюджету Росії та поставити країну в складне й нестабільне економічне становище. Жорсткіша грошово-кредитна політика з боку уряду та центрального банку Росії може призвести до підвищення відсоткових ставок, здорожчання кредитів для економіки та додаткової напруженості у відносинах між центральним банком та урядом.

Росіяни біднішають через війну проти України. Фото: google.com

Росіяни стануть біднішими через війну

Рівень прихованого безробіття у РФ оцінюється приблизно в 13%. Падіння реальної заробітної плати та доходів, скорочення заощаджень та зниження роздрібних продажів вказують на проблеми на російському ринку праці, переконані експерти KSE Institute. Відхід іноземних брендів та зниження якості російської продукції ще більше посилюють наслідки санкцій.

Санкції мають посилюватись

Експерти упевнені, що надалі потрібні нові потужніші санкції. Ефективний експортний контроль, запроваджений проти російського військово-промислового комплексу, впливає на здатність Кремля вести війну. Зазнає труднощів транспортний сектор, оскільки Росія щосили намагається знайти запасні частини для літаків в обхід санкцій. Експорт вугілля скоротився на 6,8%, а втрата традиційних експортних ринків створює проблеми для російських компаній у сфері видобутку металургійних руд, виробництва сталі та деревообробки.

Україна закликає міжнародних союзників продовжувати системно працювати над запровадженням нових обмежень проти Москви та її поплічників, щоб позбавити Росію джерел фінансування війни.

