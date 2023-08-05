Как санкции влияют на экономику России

Добыча нефти. Фото: google.com

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году потеря европейского энергетического рынка обойдется России в 1 триллион долларов, что станет результатом международных санкций в отношении РФ за ее войну против Украины.

Об этом идет речь в обзоре аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики.

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Россия сталкивается с новыми проблемами из-за санкций, сокращения экспорта энергоносителей и ухудшения экономических перспектив. По результатам 2023 года эксперты ожидают углубления рецессии, роста фискального давления и ослабления курса рубля. Ожидается, что потеря традиционных источников инвестиций и негативные настроения, влияющие на внутренний рынок, будут препятствовать долгосрочному экономическому росту.

Наибольшие потери понесут отрасли с высокой рентой и потенциалом роста. Доходы от экспорта энергоносителей снизятся. В 2023 году профицит текущих операций РФ, составивший в прошлом году рекордные 227 миллиардов долларов, существенно сократится из-за санкций и снижения экспорта нефти и газа.

Дефицит федерального бюджета вырастет

Усиливается давление в фискальной сфере. Эксперты ожидают, что дефицит федерального бюджета РФ вырастет до 5-6% ВВП при текущих санкциях и до 7-9% в случае снижения ценового потолка на энергоресурсы и усиления энергетических санкций.

Высокий уровень внутренних заимствований повышает давление на учетные ставки, увеличивает стоимость обслуживания долгов и может привести к финансовой нестабильности.

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Курс рубля будет падать

Ослабление рубля приводит к росту цен на импорт, создавая опасности для инфляции. Последующие санкции могут увеличить дефицит бюджета России и поставить страну в сложное и нестабильное экономическое положение. Более жесткая денежно-кредитная политика со стороны правительства и центрального банка России может привести к повышению процентных ставок, удорожанию кредитов для экономики и дополнительной напряженности в отношениях между центральным банком и правительством.

Россияне беднеют из-за войны против Украины. Фото: google.com

Россияне станут беднее из-за войны

Уровень скрытой безработицы в РФ оценивается примерно в 13%. Падение реальной заработной платы и доходов, сокращение сбережений и снижение розничных продаж указывают на проблемы на российском рынке труда, убеждены эксперты KSE Institute. Уход иностранных брендов и снижение качества российской продукции еще больше усугубляют последствия санкций.

Санкции должны усиливаться

Эксперты уверены, что в дальнейшем нужны новые более мощные санкции. Эффективный экспортный контроль, введенный против российского военно-промышленного комплекса, оказывает влияние на способность Кремля вести войну. Испытывает трудности транспортный сектор, поскольку Россия вовсю пытается найти запасные части для самолетов в обход санкций. Экспорт угля сократился на 6,8%, а утрата традиционных экспортных рынков создает проблемы для российских компаний в сфере добычи металлургических руд, производства стали и деревообработки.

Украина призывает международных союзников продолжать системно работать над введением новых ограничений против Москвы и ее приспешников, чтобы лишить Россию источников финансирования войны.