Санкції проти росії — росіяни скоротять видобуток нафти

Видобуватимуть на 500 тисяч барелів менше на добу

У зв'язку з новим пакетом санкцій, який включає європейське ембарго та граничну "стелю цін" на нафту, росія з березня 2023 року планує скоротити видобуток "чорного золота". Очікується, що видобуватимуть на 500 тисяч барелів менше на добу.

Про це оголосив віцепрем'єр Олександр Новак, який курує сферу енергетики, пише moscowtimes.eu.

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За словами російського посадовця, можливі також подальші подібні рішення, які ухвалюватимуть, виходячи із ситуації на ринку.

"Як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів цінової стелі", — заявив він.

Очікується, що добровільне скорочення видобутку посприяє "відновленню ринкових відносин", які опинилися під ударом "деструктивної політики колективного Заходу", додав Новак.

Обмеження щодо нафти з рф

Як відомо, стеля цін на російську нафту діє з 5 грудня минулого року: обсяг барелів, які продають дорожче за 60 доларів, позбавляють страховки при танкерних перевезеннях. А з 5 лютого подібна цінова стеля запрацювала щодо російських нафтопродуктів.

У січні росія викачала 10,9 млн барелів на добу, а після скорочення в березні обсяг видобуток може впасти до 10,4 млн барелів на день — що є мінімумом з перших місяців війни.

Як писало агентство Reuters, посилаючись на джерела, НПЗ можуть скоротити виробництво на чверть.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти світової дослідницької та консалтингової групи у галузі енергетики, металів і гірничодобувної промисловості Wood Mackenzie вважають, що енергоносії та метали увійдуть до топ-інвестицій 2023 року.

Так, за прогнозами аналітиків, активізація зусиль щодо прискорення енергопереходу та забезпечення енергобезпеки стимулюватиме новий цикл зростання інвестицій у постачання нафти, природного газу, відновлюваної енергії та металів, які критично важливі для електрифікації.

Також ми писали, що у федеральному бюджеті рф на цей рік закладений рівень дефіциту — 2,9 трильйона рублів. Це найбільший обсяг дефіциту бюджету щонайменше з 1998 року.

Скорочення доходів від нафти та природного газу відбулося на тлі західних санкцій щодо експорту нафти та нафтопродуктів. Обсяг прибутку москви від продажу нафти та газу минулого місяця скоротилися, якщо порівнювати з аналогічним місяцем 2022 року, на 46%. Падіння доходів відбулося через зниження котирувань цін на нафту та зменшення обсягів експорту газу.