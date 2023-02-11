Санкции против россии — россияне сократят добычу нефти

Будут добывать на 500 тысяч баррелей меньше в сутки

В связи с новым пакетом санкций, включающим европейское эмбарго и предельный "потолок цен" на нефть, россия с марта 2023 года планирует сократить добычу "черного золота". Ожидается, что будуть добывать на 500 тысяч баррелей меньше в сутки.

Об этом объявил вице-премьер Александр Новак, который курирует сферу энергетики, пишет moscowtimes.eu.

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По словам российского чиновника, возможны также дальнейшие подобные решения, которые будут приниматься исходя из ситуации на рынке.

"Как и было заявлено ранее, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка", — заявил он.

Ожидается, что добровольное сокращение добычи будет способствовать "восстановлению рыночных отношений", которые оказались под ударом "деструктивной политики коллективного Запада", добавил Новак.

Ограничения по нефти из рф

Как известно, потолок цен на российскую нефть действует с 5 декабря прошлого года: объем баррелей, продающих дороже 60 долларов, лишают страховки при танкерных перевозках. А с 5 февраля подобный ценовой потолок заработал в отношении российских нефтепродуктов.

В январе россия выкачивала 10,9 млн баррелей в сутки, а после сокращения в марте объем добычи может упасть до 10,4 млн баррелей в день, что является минимумом с первых месяцев войны.

Как писало агентство Reuters, ссылаясь на источники, НПЗ может сократить производство на четверть.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты мировой исследовательской и консалтинговой группы в области энергетики, металлов и горнодобывающей промышленности Wood Mackenzie считают, что энергоносители и металлы войдут в топ-инвестиции 2023 года.

Так, по прогнозам аналитиков, активизация усилий по ускорению энергоперехода и обеспечению энергобезопасности будет стимулировать новый цикл роста инвестиций в поставку нефти, природного газа, возобновляемой энергии и металлов, критически важных для электрификации.

Также мы писали, что в федеральном бюджете россии на этот год заложен уровень дефицита — 2,9 триллиона рублей. Это самый большой объем дефицита бюджета не менее с 1998 года.

Сокращение доходов от нефти и природного газа произошло на фоне западных санкций по экспорту нефти и нефтепродуктов. Объем прибыли москвы от продажи нефти и газа в прошлом месяце сократились, если сравнивать с аналогичным месяцем 2022 года, на 46%. Падение доходов произошло из-за снижения котировок цен на нефть и уменьшения объемов экспорта газа.