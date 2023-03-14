Помилкова транслітерація у закордонних паспортах — чи анулюють документ

Очікується, що з цією проблемою будуть боротися

Масового визнання недійсними закордонних паспортів через зміну правил транслітерації не буде. Анульовані паспорти мають поновити.

Про це повідомив народний депутат Роман Бабій у соцмережі Facebook.

Законність закордонних паспортів

Як розповів нардеп, визнання законності закордонних паспортів попри неправильну транслітерацію підтвердила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики.

"За твердженням очільниці ДМС, процес ануляції зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, поновлено (чи найближчим часом буде поновлено)", — зазначив політик.

За словами депутата, зараз близько 34 тисяч українців мають закордонні паспорти із різною транслітерацією, що викликає невдоволення європейських партнерів.

"Деякі українці зловживають цим: обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання — значить, не одна й та ж людина", — пояснив нардеп.

Очікується, що з цією проблемою будуть боротися, проте не шляхом анулювання паспортів, а переконуванням громадян змінити документи просто зараз чи по завершенню терміну дії.

Що передувало

У лютому 2023 року в Україні оновили програмне забезпечення в системі оформлення біометричних паспортних документів. Після цього у Державній міграційній службі попередили, що якщо у громадян різна транслітерація у закордонному паспорті та ID-картці, то дійсним буде визнано тільки останній оформлений документ.

Нагадаємо, що у Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян України. Умови посилилися.