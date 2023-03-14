Ошибочная транслитерация в загранпаспортах — аннулируют ли документ

Ожидается, что с данной проблемой будут бороться

Массового признания недействительными загранпаспортов из-за изменения правил транслитерации не будет. Аннулированные паспорта будут восстановлены.

Об этом сообщил народный депутат Роман Бабий в соцсети Facebook.

Законность загранпаспортов

Как рассказал нардеп, признание законности загранпаспортов, несмотря на неправильную транслитерацию, подтвердила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики.

"По утверждению главы ГМС процесс аннуляции остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в этой связи, возобновлено (или в ближайшее время будет возобновлено)", — отметил политик.

По словам депутата, сейчас около 34 тысяч украинцев имеют загранпаспорта с разной транслитерацией, что вызывает недовольство европейских партнеров.

"Некоторые украинцы злоупотребляют этим: обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используя для этого свои паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание — значит, не один и тот же человек", — объяснил нардеп.

Ожидается, что с данной проблемой будут бороться, однако не путем аннулирования паспортов, а убеждением граждан поменять документы прямо сейчас или по истечении срока действия.

Что предшествовало

В феврале 2023 года в Украине обновили программное обеспечение в системе оформления биометрических паспортных документов. После этого в Государственной миграционной службе предупредили, что если у граждан разная транслитерация в загранпаспорте и ID-карте, то действительным будет признан только последний оформленный документ.

Напомним, что в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания граждан Украины. Условия ужесточились.