Польша усложнила условия пребывания для украинцев — какие изменения с 1 марта

Польша усложнила условия пребывания для украинских беженцев: что изменилось
В Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан из Украины, сбежавших туда из-за войны. Условия ужесточились.
О том, что изменилось для украинцев в этой стране, сообщает Ukrayina.pl.
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Статус PESEL UKR
Отмечается, что статус PESEL UKR (особый статус для переселенцев) станет обязательным для граждан Украины, желающих остаться в Польше. Он дает право получать социальную помощь, медицинские услуги, а также позволяет трудоустроиться и обучаться. На его оформление отведут только 30 дней.
До этого оформить PESEL UKR можно по желанию. Пребывание в Польше было возможно и без него. Сделать себе PESEL UKR можно было на протяжении около трех месяцев с даты пересечения границы.
Оплата жилья в Польше
С 1 марта украинским беженцам, находящимся в местах коллективного проживания более 120 дней, теперь нужно платить за жилье половину стоимости, но не более 40 злотых в сутки. В мае, если срок пребывания превысит 180 дней — 75%, однако не более 60 злотых в сутки.
Не будут брать плату за жилье из таких категорий украинцев:
- лица с инвалидностью;
- пенсионеры и нуждающиеся в уходе;
- беременные женщины;
- лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.
По программе "40+" обеспечивается проживание и питание украинских переселенцев. Граждане Польши, приютившие украинцев, получали компенсацию от государства в размере 40 злотых в сутки 120 дней с момента первого въезда беженцев в страну.
Изменения в социальных выплатах
Если граждане Украины выедут за пределы Польши более чем на 30 дней, то статус PESEL UKR отменят, а затем прекратятся все выплаты. После возвращения в Польшу статус и выплаты можно восстановить.
Признание документов
Предполагается признание электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (mObywatel) в качестве документа на легальное пребывание в Польше. Он вместе с загранпаспортом будет предоставлять право гражданам многократно пересекать границу без необходимости оформлять визу. Также с ним можно будет уехать в другие страны.
Беженцы смогут легально находиться в Польше в течение полутора лет — до 24 августа этого года.
Напомним, в Чехии изменились правила пребывания украинских беженцев. Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал новоизбранный чешский президент Петр Павел.
В Британии возросло количество бездомных беженцев из Украины. Такая тенденция может быть связана с прекращением финансовой поддержки со стороны британцев.