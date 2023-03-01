Польша усложнила условия пребывания для украинцев — какие изменения с 1 марта

Гражданам нужно платить за жилье половину стоимости

В Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан из Украины, сбежавших туда из-за войны. Условия ужесточились.

О том, что изменилось для украинцев в этой стране, сообщает Ukrayina.pl.

Статус PESEL UKR

Отмечается, что статус PESEL UKR (особый статус для переселенцев) станет обязательным для граждан Украины, желающих остаться в Польше. Он дает право получать социальную помощь, медицинские услуги, а также позволяет трудоустроиться и обучаться. На его оформление отведут только 30 дней.

До этого оформить PESEL UKR можно по желанию. Пребывание в Польше было возможно и без него. Сделать себе PESEL UKR можно было на протяжении около трех месяцев с даты пересечения границы.

Оплата жилья в Польше

С 1 марта украинским беженцам, находящимся в местах коллективного проживания более 120 дней, теперь нужно платить за жилье половину стоимости, но не более 40 злотых в сутки. В мае, если срок пребывания превысит 180 дней — 75%, однако не более 60 злотых в сутки.

Не будут брать плату за жилье из таких категорий украинцев:

лица с инвалидностью;

пенсионеры и нуждающиеся в уходе;

беременные женщины;

лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

По программе "40+" обеспечивается проживание и питание украинских переселенцев. Граждане Польши, приютившие украинцев, получали компенсацию от государства в размере 40 злотых в сутки 120 дней с момента первого въезда беженцев в страну.

Изменения в социальных выплатах

Если граждане Украины выедут за пределы Польши более чем на 30 дней, то статус PESEL UKR отменят, а затем прекратятся все выплаты. После возвращения в Польшу статус и выплаты можно восстановить.

Признание документов

Предполагается признание электронного документа, доступного в приложении Diia.pl (mObywatel) в качестве документа на легальное пребывание в Польше. Он вместе с загранпаспортом будет предоставлять право гражданам многократно пересекать границу без необходимости оформлять визу. Также с ним можно будет уехать в другие страны.

Беженцы смогут легально находиться в Польше в течение полутора лет — до 24 августа этого года.

Напомним, в Чехии изменились правила пребывания украинских беженцев. Это предусматривает закон Lex Ukrajina IV, который подписал новоизбранный чешский президент Петр Павел.

В Британии возросло количество бездомных беженцев из Украины. Такая тенденция может быть связана с прекращением финансовой поддержки со стороны британцев.