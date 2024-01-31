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Чи чекати різких змін курсу долара та цін у 2024 році — відповідь НБУ

31 січня 2024 13:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара та ціни — у НБУ розповіли, що чекає у 2024 році
Американська валюnа. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) прокоментували рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні. Там наголосили, що головна відсоткова  на рівні 15% дозволить гарантувати стабільність у фінансовій сфері у 2024 році.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний телеканалу "Ми — Україна".

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Інфляція, курс та депозити у 2024 році

Як зазначив керівник Нацбанку, завдяки стабільній обліковій ставці зможуть контролювати темпи інфляції, які можуть прискоритися під кінець року.

"Ми залишили облікову ставку на рівні 15% саме для того, щоб інфляція, яка може пришвидшитися протягом 2024 року, була контрольованою і повернулася до цільового діапазону (5% ± 1 в. п.) уже в 2025 році", — наголосив Пишний.

Окрім того, нинішній рівень облікової ставки дозволить забезпечити привабливість гривневих інструментів для заощаджень, а саме — депозитів та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). У зв'язку з чим українці отримають альтернативу купівлі іноземної валюти — покласти кошти на депозит, ставка за яким перевищує поточний та прогнозний рівень інфляції.

Саме такий підхід гарантуватиме збереження курсової стійкості національної валюти у 2024 році. Також такий крок захистить золотовалютні резерви країни та забезпечить подальший розвиток кредитування. У зв'язку з цим банки надалі матимуть необхідні ресурси.

Також Національний банк планує цього року зосередитися на відновленні кредитування.

"Важливе завдання на цей рік — це стійке відновлення кредитування як одного із джерел підживлення українського економічного розвитку", — наголосив керівник НБУ, зауваживши, що зараз кредитування демонструє зростання за усіма сегментами.

Нацбанк разом з урядом продовжить працювати над створенням комплексної стратегії розвитку кредитування, щоб надалі підтримувати відповідні тенденції, додав Андрій Пишний.

Прогнози на 2024-2026 роки

Раніше у Нацбанку розповіли, що зростання темпу цін найближчими місяцями буде в рамках такого діапазону 5% ± 1 в. п, проте із середини року ситуація погіршиться через зниження ефектів високих минулорічних врожаїв та перекладання витрат бізнесу на ціни. Прискорення інфляції відбудеться також  під тиском відновлення споживчого попиту з боку простих громадян.

За прогнозом, інфляція буде на рівні:

  • до кінця 2024-го — 8,6%;
  • у 2025-му — 5,8%;
  • у 2026-му — 5%.

Щодо курсу нацвалюти, то з 3 жовтня 2023 року НБУ запровадив керовану гнучкість курсу. Нацбанк надалі підтримує курс гривні виходами на міжбанківський валютний ринок з продажем валюти.

Фіксований курс долара регулятор запровадив на початку повномасштабної війни. Спочатку встановив курс на рівні 29,25 грн/дол., а з 21 липня 2022 року підвищив до 36,56 грн/дол. Повертатись до нього не планують.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 31 січня курс долара після кількаденного підвищення знову почав знижуватися. Національний банк переписав офіційний курс американської валюти у бік зниження, на "чорному ринку" теж пропонують долар на кілька копійок дешевше.

Також ми писали про те, що у Національному банку прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року та оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.

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