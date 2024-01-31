Курс доллара и цены — в НБУ рассказали, что ждет в 2024 году

Американская валюта. Фото: Unplush

В Национальном банке Украины (НБУ) прокомментировали решение оставить учетную ставку на прежнем уровне. Там подчеркнули, что главная процентная на уровне 15% позволит гарантировать стабильность в финансовой сфере в 2024 году.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный телеканалу "Мы - Украина".

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Как отметил руководитель Нацбанка, благодаря стабильной учетной ставке смогут контролировать темпы инфляции, которые могут ускориться к концу года.

"Мы оставили учетную ставку на уровне 15% именно для того, чтобы инфляция, которая может ускориться в течение 2024 года, была контролируемой и вернулась в целевой диапазон (5% ± 1 в. п.) уже в 2025 году", — подчеркнул Пышный.

Кроме того, нынешний уровень учетной ставки позволит обеспечить привлекательность гривневых инструментов для сбережений, а именно депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В связи с чем украинцы получат альтернативу покупке иностранной валюты — положить средства на депозит, ставка по которому превышает текущий и прогнозный уровень инфляции.

Именно такой подход гарантирует сохранение курсовой устойчивости национальной валюты в 2024 году. Такой шаг защитит золотовалютные резервы страны и обеспечит дальнейшее развитие кредитования. В связи с этим банки в дальнейшем будут иметь необходимые ресурсы.

Также Национальный банк намерен в этом году сосредоточиться на возобновлении кредитования.

"Важная задача на этот год — это устойчивое возобновление кредитования как одного из источников подпитки украинского экономического развития", — подчеркнул руководитель НБУ, отметив, что сейчас кредитование демонстрирует рост по всем сегментам.

Нацбанк вместе с правительством продолжит работать над созданием комплексной стратегии развития кредитования, чтобы в дальнейшем поддерживать соответствующие тенденции, добавил Андрей Пышный.

Прогнозы на 2024-2026 годы

Ранее в Нацбанке рассказали, что рост темпа цен в ближайшие месяцы будет в рамках такого диапазона 5% ±1 в. п, однако с середины года ситуация ухудшится из-за снижения эффектов высоких урожаев прошлого года и перекладывания затрат бизнеса на цены. Ускорение инфляции также произойдет под давлением восстановления потребительского спроса со стороны простых граждан.

По прогнозу, инфляция будет на уровне:

к концу 2024-го — 8,6%;

в 2025-м — 5,8%;

в 2026-м — 5%.

Что касается курса нацвалюты, то с 3 октября 2023 года НБУ ввел управляемую гибкость курса. Нацбанк продолжает поддерживать курс гривны выходами на межбанковский валютный рынок с продажей валюты.

Фиксированный курс доллара регулятор ввел в начале полномасштабной войны. Сначала установил курс на уровне 29,25 грн/долл., а с 21 июля 2022 повысил до 36,56 грн/долл. Возвращаться к нему не планируют.

Что еще стоит знать

Напомним, 31 января курс доллара после многодневного повышения снова начал снижаться. Национальный банк переписал официальный курс американской валюты в сторону понижения, на "черном рынке" тоже предлагают доллар на несколько копеек дешевле.

Также мы писали, что в Национальном банке прокомментировали колебания на валютном рынке в начале 2024 года и оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.