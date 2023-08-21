Робота бізнесу в умовах блекауту: прогноз підприємців

Блекаути по Україні. Фото: Новини.LIVE

Власники будь-якого бізнесу переймаються тим, як працювати в умовах блекаутів. Чи вдасться втриматися економічно в період цьогорічного опалювального сезону — питання, яке турбує на фоні заяв політиків та чиновників щодо важкої зими та довгих відключень. Складність і в тому, що неможливо спрогнозувати можливі ракетні удари, які послаблюють енергосистему.

Чи готовий бізнес до блекаутів і що лякає більше — відсутність світла чи заяви політиків, — розбиралося Новини.LIVE.

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Готуй сани влітку — прислів'я, яким живуть українці. Маючи досвід минулої зими, цьогоріч люди завчасно купують генератори та планують чи то життя чи то виживання в умовах блекаутів. Якщо вірити заявам політиків, то готуватися є до чого. Нещодавно ексміністр енергетики Іван Плачков заявив, що енергосистема України має лише 30% потенціалу через пошкодження.

Раніше Новини.LIVE дізналося у енергетичного експерта Юрія Корольчука прогнози щодо можливих графіків відключень. Він запевнив, що вони будуть довготриваліші, ніж минулої зими, адже енергосистема дійсно не відремонтована на повну потужність.

"Фактично, наскільки я знаю, з 30 підстанцій Укренерго, які були серйозно пошкоджені, тільки 5 відремонтують у капітальному режимі. Інші, умовно 25, — вони пройшли оперативний ремонт. Але він передбачає, що частина користувачів на резервних лініях, треба замінити частину обладнання або сам трансформатор. Нічого не можуть зробити, бо грошей немає", — сказав Корольчук.

Готуються до блекаутів всі. Нещодавно президент Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Він розповів про підготовку відомства щодо реагування на події під час блекаутів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: Facebook

"Під час кожного блекауту ми збільшували кількість патрулів, які охороняли спокій наших громадян. Поліцейські працювали в екстрапосиленому режимі цілодобово. Завдяки проведеним заходам вдалося не лише уникнути сплеску кримінальних подій під час тривалих відключень енергопостачання, а й досягти зменшення кількості злочинів", — зазначив Ігор Клименко.

Бізнес та відключення світла

Звісно, що бізнес першим коментує гучні заяви політиків та експертів, адже робота підприємств надважлива для економіки держави. Як наголосив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE підприємець Валерій Харакоз, переживши минулу зиму, підприємці схильні вірити звітам постачальних компаній.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що станом на середину літа енергетикам вдалося відновити практично 90% трансформаторних підстанцій. Йдеться про 56 одиниць. Однак навіть з такими цифрами експерти дають малопозитивні прогнози щодо зими.

Працівники "Укренерго". Фото: "Укренерго"

Підприємці кажуть, що у найгіршому випадку, тобто у разі, якщо негативні прогнози експертів виправдаються, то Україну чекає економічний колапс. Адже перші, хто постраждають, — галузь харчової промисловості, металургія та виробництва інших галузей.

"Хоча б 2 місяці блекауту по 10 годин — стануть смертельними для будь-якого підприємства, яке генерує прибуток. Та й підготуватися до блекауту неможливо. Якщо ми кажемо про бізнес. Готуватися до таких вимушених заходів можуть лише освітні заклади та всі ті, хто може працювати на генераторах", — каже підприємець Валерій Харакоз.

Підприємець Валерій Харакоз. Фото: Facebook

Він додав, що у найгіршому випадку бізнес буде розраховувати на підтримку західних партнерів, а саме на дозвіл імпортувати в Україну електроенергію за доступними цінами.

"Та перше місце в цьому процесі має зайняти саме влада. Першим кроком має стати розробка власних ініціатив і програм з підтримки вітчизняного бізнесу", — додав Валерій Харакоз.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві оборони Великобританії сказали, що, за їхньою інформацією, протягом наступної зими Російська Федерація продовжить здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру України. Там додали, що попри військовий тиск Україна продовжує готуватись до зимового періоду і збільшувати запаси палива напередодні. Не завадить підготуватись до важкої зими і самим українцям.

Новини.LIVE зібрали кращі лайфхаки, які підготують вас до нових блекаутів та навчать виживати під час довготривалих відключень електрики.