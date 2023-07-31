Укренерго відзвітувало, чи готові до зими пошкоджені росіянами підстанції

Працівник сфери енергетики. Фото: ДТЕК

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.

Дані озвучив керівник правління компанії Володимир Кудрицький, виступаючи під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Підготовка до зими пошкоджених росіянами підстанцій

За словами Кудрицького, у відновленні підстанцій основним елементом є трансформатори. Енергетикам вдалося відновити практично 90% трансформаторних підстанцій. Йдеться про 56 одиниць.

"Залишилось 7 до початку опалювального сезону", — заявив керівник правління Укренерго.

Посадовець зауважив, що в умовах подальшої загрози нових російських атак та недостатнього обсягу генерації електричної енергії Укренерго прагне досягнути "золотого стандарту", коли споживачам не будуть помітні відключення у мережі ліній електропередачі. З цією метою у компанії планують облаштувати нові, додаткові трансформатори.

Йдеться про запас міцності у 20 одиниць трансформаторного обладнання. Його мають намір встановити до кінця поточного року.

Як наголошує голова Укренерго, для проходження наступної зими українській енергосистемі будуть необхідні всі енергоблоки, навіть старі електростанції, які не використовували у попередні роки.

Кудрицький нагадав, що з початку війни у підстанції потрапило 250 ракет і дронів. Оскільки очікується продовження російських атак на енергетичні об'єкти, посилять захист від дронів-шахедів на підстанціях, захист машинних залів потребуватиме технічних рішень.

Повернення відключення світла

Нині низка теплових, гідро- та атомних станцій перебувають на ремонті, що створює додаткові проблеми. Роботи планують завершити до початку зими, коли споживання електроенергії збільшиться. В енергосистемі можливі певні труднощі, щоб задовольнити поточний попит.

При цьому в Україні влітку набирає обертів пік споживання електроенергії. Причиною є підвищення температури повітря і, відповідно, початок використання кондиціонерів та інших приладів. Щоб уникнути відключення електроенергії, в Укренерго просять громадян заощаджувати електроенергію хоча б у пікові години: вранці та ввечері.

Нагадаємо, днями через несприятливі погодні умови та аварії в електромережах п'ять областей України пережили масові відключення електроенергії. Відбувся технічний збій на об'єктах компанії НЕК "Укренерго" в Одеській області, що спричинив вимкнення електролінії потужністю 330 кВт.