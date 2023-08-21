Работа бизнеса в условиях блекаута: прогноз предпринимателей

Блэкауты по Украине. Фото: Новини.LIVE

Владельцы любого бизнеса озабочены тем, как работать в условиях блэкаутов. Удастся ли удержаться экономически в период отопительного сезона этого года — вопрос, который беспокоит на фоне заявлений политиков и чиновников относительно тяжелой зимы и долгих отключений. Сложность и в том, что невозможно спрогнозировать возможные ракетные удары, ослабляющие энергосистему.

Готов ли бизнес к блэкаутам и что пугает больше — отсутствие света или заявления политиков, — разбиралось Новини.LIVE.

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Насколько все серьезно

Готовь сани летом — пословица, которой живут украинцы. Имея опыт прошлой зимы, в этом году люди заранее покупают генераторы и планируют жизнь или выживание в условиях блэкаутов. Если верить заявлениям политиков, то готовиться есть к чему. Недавно эксминистр энергетики Иван Плачков заявил, что энергосистема Украины имеет лишь 30% потенциала из-за повреждений.

Ранее Новини.LIVE узнало у энергетического эксперта Юрия Корольчука прогнозы по возможным графикам отключений. Он заверил, что они будут долговременнее чем прошлой зимой, ведь энергосистема действительно не отремонтирована на полную мощность.

"Фактически, насколько я знаю, из 30 подстанций, которые были серьезно повреждены по Укрэнерго, только 5 отремонтируют в капитальном режиме. Остальные, условно 25, — они прошли оперативный ремонт. Но он предполагает, что часть пользователей на резервных линиях, нужно заменить часть оборудования или сам трансформатор. Ничего не могут сделать, потому что денег нет" , — сказал Корольчук.

Готовятся к блэкаутам все. Недавно президент Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Он рассказал о подготовке ведомства по реагированию на события во время блэкаутов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: Facebook

"Во время каждого блэкаута мы увеличивали количество патрулей, охранявших покой наших граждан. Полицейские работали в экстраусиленном режиме круглосуточно. Благодаря проведенным мероприятиям удалось не только избежать всплеска криминальных событий во время длительных отключений энергоснабжения, но и достичь уменьшения количества преступлений", — отметил Игорь Клименко.

Бизнес и отключение света

Конечно, бизнес первым комментирует громкие заявления политиков и экспертов, ведь работа предприятий очень важна для экономики государства. Как отметил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE предприниматель Валерий Харакоз, пережив прошлую зиму, предприниматели склонны верить отчетам поставочных компаний.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что по состоянию на середину лета энергетикам удалось восстановить практически 90% трансформаторных подстанций. Речь идет о 56 единицах. Однако даже с такими цифрами эксперты дают малоположительные прогнозы по зиме.

Сотрудники "Укрэнерго". Фото: "Укрэнерго"

Предприниматели говорят, что в самом худшем случае, то есть в случае, если негативные прогнозы экспертов оправдаются, Украину ждет экономический коллапс. Ведь первые, кто пострадает — отрасль пищевой промышленности, металлургия и производства других отраслей.

"Хотя бы 2 месяца блекаута по 10 часов — станут смертельными для любого предприятия, генерирующего прибыль. Да и подготовиться к блэкауту невозможно. Если мы говорим о бизнесе. Готовиться к таким вынужденным мероприятиям могут только образовательные учреждения и все, кто может работать на генераторах" , — говорит предприниматель Валерий Харакоз.

Предприниматель Валерий Харакоз. Фото: Facebook

Он добавил, что в самом худшем случае бизнес будет рассчитывать на поддержку западных партнеров, а именно на разрешение импортировать в Украину электроэнергию по доступным ценам.

"Но первое место в этом процессе должна занять именно власть. Первым шагом должна стать разработка собственных инициатив и программ по поддержке отечественного бизнеса", — добавил Валерий Харакоз.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Великобритании сказали, что, по их информации, в течение следующей зимы Российская Федерация продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Там добавили, что, несмотря на военное давление, Украина продолжает готовиться к зимнему периоду и увеличивать запасы топлива накануне. Не помешает подготовиться к тяжелой зиме и самим украинцам.

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