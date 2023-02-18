Продовольча криза — чи вистачить агропродукції в Україні у 2023-му

Готівкового ресурсу достатньо для забезпечення всіма групами агропродукції

В Україні поточного року не очікується продовольчої кризи. Готівкового ресурсу достатньо для забезпечення населення всіма групами аграрної продукції.

Про це розповіли у комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань аграрної та земельної політики, інформує Інтерфакс-Україна.

Яка ситуація з продовольством

Як зазначив голова аграрного комітету Олександр Гайду, цього сезону може скоротитися дефіцит овочів, фруктів та ягід, нестача яких відчувалася минулого року, завдяки деокупації частини Херсонщини, що спеціалізувалась на їхньому виробництві.

За словами Гайду, у 2023 році скоротяться посіви кукурудзи, пшениці та ячменю на користь соняшнику, ріпаку та сої через їх вищу питому вартість на гектар посівів. Тому цьогоріч експортний потенціал країни знизиться, адже буде засіяно менше кукурудзи — основного експортного товару у попередні роки. Посівні площі зменшаться на щонайбільше 20%.

"Однак очікуємо на деяке зростання прибутковості агропродукції. Адже, хоч і насилу, "зерновий коридор" працює", — зауважив голова комітету.

Раніше у департаменті аграрного розвитку Мінагрополітики повідомляли, що посівні площі в Україні 2023 року скоротяться на 7 млн гектарів, або на 24,1%, порівняно з довоєнним показником – до 22 млн га з 29 млн гектарів. Також зміниться структура посівних площ на користь олійних культур, а вимушене зниження обсягу внесених добрив вплине на показники валового збору врожаю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна за підсумком минулого року залишилась у топ-5 світових експортерів аграрної продукції. Попри війну, пошкоджені сільськогосподарські угіддя, труднощі з логістикою, країна надалі є гарантом продовольчої безпеки.

Із початку війни Україна поставила іноземним споживачам близько 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки, задовольнивши продовольчі потреби сотень мільйон людей в усьому світі.

Також ми писали, що українські аграрії виступають проти скасування податкових пільг для бізнесу, які було запроваджено на початку війни минулого року. Пропонують залишити їх до кінця воєнного стану.