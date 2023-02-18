Продовольственный кризис — хватит ли агропродукции в Украине в 2023 году

Наличного ресурса достаточно для обеспечения всеми группами агропродукции

В Украине в текущем году не ожидается продовольственного кризиса. Наличного ресурса достаточно для обеспечения населения всеми группами аграрной продукции.

Об этом рассказали в комитете Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, информирует Интерфакс-Украина.

Какая ситуация с продовольствием

Как отметил глава аграрного комитета Александр Гайду, в этом сезоне может сократиться дефицит овощей, фруктов и ягод, недостаток которых ощущался в прошлом году, благодаря деоккупации части Херсонщины, специализировавшейся на их производстве.

По словам Гайду, в 2023 году сократятся посевы кукурузы, пшеницы и ячменя в пользу подсолнечника, рапса и сои из-за их более высокой удельной стоимости на гектар посевов. Поэтому экспортный потенциал страны в этом году снизится, ведь будет засеяно меньше кукурузы — основного экспортного товара в предыдущие годы. Посевные площади снизятся на максимум 20%.

"Однако ожидаем некоторого роста доходности агропродукции. Ведь, хоть и с трудом, "зерновой коридор" работает", — отметил глава комитета.

Ранее в департаменте аграрного развития Минагрополитики сообщали, что посевные площади в Украине в 2023 году сократятся на 7 млн гектаров, или на 24,1% по сравнению с довоенным показателем — до 22 млн гектаров с 29 млн гектаров. Также изменится структура посевных площадей в пользу масличных культур, а вынужденное снижение внесенных удобрений повлияет на показатели валового сбора урожая.

Что еще стоит знать

Напомним, Украина по итогам прошлого года осталась в топ-5 мировых экспортеров аграрной продукции. Несмотря на войну, поврежденные сельскохозяйственные угодья, трудности с логистикой, страна продолжает гарантировать продовольственную безопасность.

С начала войны Украина поставила иностранным потребителям около 40 млн. тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки, удовлетворив продовольственные потребности сотен миллионов людей во всем мире.

Также мы писали, что украинские аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса, введенных в начале войны прошлого года. Предлагают оставить их до конца военного положения.