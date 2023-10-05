Курс валют в Україні — у Нацбанку оцінили зміцнення долара до 50 грн

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) назвали найбільш негативний сценарій розвитку ситуації на валютному ринку після запровадження гнучкого курсу долара з 3 жовтня 2023 року. Зокрема, оцінили можливість зміцнення американської валюти з нинішніх 36,6 до 50 гривень.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетей.

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За словами представника Нацбанку, після переходу на новий режим "керованої гнучкості курсу" ситуація на валютному ринку стабільна. Критичного "злету" курсу долара не передбачається, оскільки регулятор зобов'язаний за новими правилами істотно обмежувати курсові зміни валюти, незважаючи на те, що фінустановам надали можливість пропонувати курс на власний розсуд.

Для того, щоб курс американської валюти сягнув 50 гривень, як багато хто побоюється, повинен реалізуватися найнегативніший сценарій. Він запевняє, що підстав для розвитку такого сценарію в Україні нема. Більше того, гнучкий курс долара запровадили не для дестабілізації економіки, а навпаки — недопуску серйозних проблем у майбутньому на ринку.

"Багатолітнє утримання курсу на одному рівні зазвичай закінчується однаково. Йдеться про накопичення валютних дисбалансів, вичерпання міжнародних резервів, вимушену глибоку девальвацію та значний економічний спад", — зазначив заступник голови НБУ.

Курс долара справді коливатиметься в обидва боки, але Нацбанк жорстко припинятиме серйозні коливання. Регулятор вважає, що поки триває війна — про жодне повноцінне плавання курсу не може бути й мови.

"Тобто ніяких значних стрибків, жодних непередбачуваних сплесків, лише контрольована ситуація та мінімальні коливання", — пояснив він.

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Варто зауважити, що у проєкт державного бюджету на наступний рік уряд заклав такий курс долара — 42 грн/дол. Гелетей, коментуючи це, наголосив що йдеться про суто розрахунковий показник, необхідний для обліку показників бюджету. НБУ ніколи не орієнтується на валютний курс, закладений у бюджет. Головним завданням регулятора залишається контроль курсової стійкості, додав він.

У четвер, 5 жовтня, офіційний курс долара додав одну копійку (до 36,60 грн). На готівковому ринку за останню добу спостерігаються коливання. У середньому долар у купівлі коштує — 37,48 грн (+0,07), в продажу — 38,16 (-0,01).

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Нагадаємо, 3 жовтня Україна перейшла до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Так НБУ продовжує реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Також ми писали, що НБУ оновив терміни обміну банкнот, який добігав кінця у вересні поточного року. Тепер деякі купюри та монети можна здати до кінця дії воєнного стану.