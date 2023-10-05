Курс валют в Украине — в Нацбанке оценили укрепление доллара до 50 грн

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) назвали наиболее негативный сценарий развития ситуации на валютном рынке после введения гибкого курса доллара с 3 октября 2023 года. В частности, оценили возможность укрепления американской валюты с нынешних 36,6 до 50 гривен.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетей.

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По словам представителя Нацбанка, после перехода на новый режим "управляемой гибкости курса" ситуация на валютном рынке стабильная. Критического "взлета" курса доллара не предполагается, поскольку регулятор обязан по новым правилам существенно ограничивать курсовые изменения валюты, несмотря на то, что финучреждениям предоставили возможность предлагать курс по собственному усмотрению.

Для того, чтобы курс американской валюты достиг 50 гривен, как многие опасаются, должен реализоваться самый негативный сценарий. Он уверяет, что оснований для развития такого сценария в Украине нет. Более того, гибкий курс доллара был введен не для дестабилизации экономики, а наоборот — недопуска серьезных проблем в будущем на рынке.

"Многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается одинаково. Речь идет о накоплении валютных дисбалансов, исчерпании международных резервов, вынужденной глубокой девальвации и значительном экономическом спаде", — отметил заместитель главы НБУ.

Курс доллара действительно будет колебаться в обе стороны, но Нацбанк будет жестко пресекать серьезные колебания. Регулятор считает, что пока идет война — ни о каком полноценном плавании курса не может быть и речи.

"То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания", — пояснил он.

Курс доллара в Госбюджете-2024

Следует отметить, что в проект государственного бюджета на следующий год правительство заложило такой курс доллара — 42 грн/долл. Гелетей, комментируя это, подчеркнул, что речь идет о чисто расчетном показателе, необходимом для учета показателей бюджета. НБУ никогда не ориентируется на валютный курс, заложенный в бюджет. Главной задачей регулятора остается контроль курсовой стойкости, добавил он.

В четверг, 5 октября, официальный курс доллара прибавил одну копейку (до 36,60 грн). На наличном рынке за последние сутки наблюдаются колебания. В среднем доллар в покупке стоит — 37,48 грн (+0,07), в продаже — 38,16 (-0,01).

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Напомним, 3 октября Украина перешла к режиму управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что НБУ обновил сроки обмена банкнот, который подходил к концу в сентябре текущего года. Теперь некоторые купюры и монеты можно сдать до конца военного положения.