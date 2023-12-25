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Чи зміниться курс долара після Нового року — новий прогноз

25 грудня 2023 14:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара після Нового року — що чекає ринок
Американська валюта. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.

Про це йдеться у прогнозі керівника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового.

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За словами експерта, таким чином, курсова ситуація у новому році не принесе істотних змін. Все завдяки  впровадженій Національним банком України (НБУ) стратегії "керованої гнучкості" спільно з вектором на зниження різниці між курсами безготівкового та готівкового ринків.

Він припускає, що в доволі інертному для валютних змін січні Нацбанк надалі зберігатиме тактику валютних інтервенцій на міжбанківському ринку задля збереження балансу між попитом і пропозицією.

Також він запевняє, що зараз відсутні побоювання щодо раптових неконтрольованих процесів на валютному ринку, пов’язаних, зокрема, з можливою затримкою міжнародної фінансової підтримки. На його думку, так можна стверджувати з огляду на значний запас міцності у вигляді золотовалютних резервів країни обсягом близько 39 млрд доларів.

Він вважає, що очікувані 41 млрд доларів макрофінансової підтримки дійсно можуть надходити не так системно, як це було у попередні два роки. Така новина в інформпросторі може подразнювати свідомість та певною мірою викликати "переляк" на ринку, однак хвилюватися немає підстав. Оскільки міжнародна фіндопомога — це не тільки кошти США, а й інших країн "Групи семи", Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду.

"Повторюся, Україна має достатній обсяг валютних резервів, яких може вистачити на досить тривалий час", — наголосив Тарас Лєсовий.

Скільки зараз коштує долар

За даними порталу Мінфін, на готівковому ринку долар в середньому дещо додав у вартості у купівлі — до 38,16 грн/дол., у продажу — 38,01 грн/дол.

курс долара після Нового року
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

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