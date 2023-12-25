Курс доллара после Нового года – что ждет рынок

Американская валюта. Фото: Freepik

На украинском валютном рынке курсовая ситуация в январе 2024 года будет достаточно ожидаемой. Возможны колебания, однако, они будут в пределах допустимых валютных изменений.

Об этом говорится в прогнозе руководителя департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового.

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По словам эксперта, таким образом, курсовая ситуация в новом году не принесет существенных изменений. Все благодаря внедренной Национальным банком Украины (НБУ) стратегии "управляемой гибкости" совместно с вектором на снижение разницы между курсами безналичного и наличного рынков.

Он предполагает, что в довольно инертном для валютных изменений январе, Нацбанк в дальнейшем будет сохранять тактику валютных интервенций на межбанковском рынке для сохранения баланса между спросом и предложением.

Также он уверяет, что сейчас отсутствуют опасения по поводу внезапных неконтролируемых процессов на валютном рынке, связанных, в частности, с возможной задержкой международной финансовой поддержки. По его мнению, такое можно утверждать, учитывая значительный запас прочности в виде золотовалютных резервов страны в объеме около 39 млрд долларов.

Он считает, что ожидаемые 41 млрд долларов макрофинансовой поддержки действительно могут поступать не так системно, как это было в предыдущие два года. Такая новость в информпространстве может раздражать сознание и в определенной степени вызвать "испуг" на рынке, однако волноваться нет оснований. Поскольку международная финпомощь — это не только средства США, но и других стран "Группы семи", Европейского Союза, Международного валютного фонда.

"Повторюсь, у Украины есть достаточный объем валютных резервов, которых может хватить на достаточно длительное время", — отметил Тарас Лесовой.

Сколько сейчас стоит доллар

По данным портала Минфин, на наличном рынке доллар в среднем несколько прибавил в стоимости в покупке — до 38,16 грн/долл., в продаже — до 38,01 грн/долл.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.