Шахрайки із сайту знайомств виманили у чоловіка понад мільйон доларів — із них 600 тисяч доларів у криптовалюті

Засмучений чоловік сидить перед ноутбуком і тримається руками за голову. Фото ілюстративне: bookkeep.com

Влада США звернулася до суду із проханням щодо конфіскації Tether (USDT) на суму майже 200 тисяч доларів, які зберігаються на криптобіржі Binance. Цей позов пов'язаний зі справою про шахрайство, унаслідок якого чоловік утратив більше мільйона доларів.

Про це йдеться в матеріалах суду, які опублікували на сайті Courtlistener у п'ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Що відомо про шахрайство

До правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що в період із січня 2021 року по грудень 2022 року віддав аферистам близько 1,1 мільйона доларів. На платформі знайомств Facebook Dating потерпілий познайомився із жінкою Євою Маркус. Вона розповіла йому, що є інженером та власницею діамантового рудника, однак зараз потребує коштів, тому що її підприємство зазнало збитків, а їй треба винайняти адвоката та повернутися до Америки. Потерпілий повірив у цю легенду та перерахував шахрайці понад 400 тисяч доларів.

Після цього чоловік на цьому ж сайті познайомився з іншою жінкою, яка назвала себе Лізою Уоррен та заявила, що інвестує у криптовалюту.

Шахрайка вмовила свою жертву відправити їй 55 тисяч доларів для інвестицій. Також чоловік продав власний будинок, а отримані від продажі гроші віддав зловмисниці, аби та вклала ці кошти у криптовалюту. Загалом чоловік "подарував" шахрайці близько 600 тисяч доларів у криптовалюті. Згодом він навів довідки, зрозумів, що його ошукали, але зміг повернути лише 15 тисяч доларів, тому звернувся до поліції.

Для відстеження незаконно одержаних коштів використовували адресу гаманця "Уоррен". Щодо грошей, які вкрала перша шахрайка, то більша їх частина була готівкою, але остання сума залишалася невідомою. Відстеження руху коштів привело ФБР до облікового запису Izuchukwu Henrу Okolo на Binance. У листопаді 2023 року Binance виявила, що власник цього кішка конвертував отримані біткоїни в 196 721 USDT. Біржа заморозила кошти та повідомила про це у ФБР, а відомство їх конфіскувало.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Tether Паоло Ардоіно пояснив, чому біткоїн є найбільш унікальною криптовалютою. А от мемкоїни він розкритикував.

Раніше американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі розповів, як найшвидше розбагатіти. На його думку, найпростіший спосіб для цього — інвестиції в біткоїн.