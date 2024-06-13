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Інвестиції у біткоїн — найпростіший шлях розбагатіти

13 червня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Інвестиції в біткоїн — це найпростіший спосіб заробити великі гроші
Чоловік тримає кружку з написом "біткоїн-мільйонер". Фото ілюстративне: bitcoinke.io
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Найпростіший спосіб стати багатою людиною — інвестувати у біткоїни. Також варто скуповувати дорогоцінні метали — золото і срібло.

Про це у вівторок, 11 червня, у своєму Twitter (X) написав американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі.

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"Біткоїн — найпростіший спосіб стати мільйонером. Заробляти великі гроші, будучи підприємцем, складно. Я знаю. Ви повинні бути дуже розумними, цілеспрямованими та щасливими, щоб розпочати власний бізнес та сколотити статок. Я зберігаю біткоїни, бо біткоїн виконує за мене важку роботу. Ось чому я... (люблю біткоїн, — Ред.)", — написав Кійосакі у Twitter.

Американський підприємець розсказав як стати мільйонером
Скриншот Twitter (X)/Robert Kiyosaki

У попередній публікації американський інвестор звинуватив президента Джо Байдена в тому, що той спричинив зростання інфляції, ускладнив життя бідним і середньому класу. 

"На жаль, Байден є найгіршим президентом в історії, і шкода, яку він і його злочинна родина (роблять, — Ред.), буде раковою пухлиною для Америки щонайменше на сто років", — вважає Кійосаки.

Тому, на думку підприємця, слід купувати не долари, а дорогоцінні метали та криптовалюту. 

Нагадаємо, капіталізація біткоїна більша за сукупну вартість акцій трьох світових банків: JPMorgan Chase, Bank of America та Промислово-комерційного банку Китаю.

Раніше аналітики платформи CryptoQuant виявили, що великі інвестори та постійні власники біткоїнів почали активно купувати цю криптовалюту

криптовалюта
криптообмінники
США
біржа
курс валют
Джо Байден
біткоїн
мільйонери

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