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Мужчина из-за мошенницы с сайта знакомств потерял около 600 тысяч долларов в криптовалюте

15 июня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Мошенницы с сайта знакомств выманили у мужчины более миллиона долларов — из них 600 тысяч долларов в криптовалюте
Расстроенный мужчина сидит перед ноутбуком и держится руками за голову. Фото иллюстративное: bookkeep.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Власти США обратились в суд с просьбой о конфискации Tether (USDT) на сумму почти 200 тысяч долларов, которые хранятся на криптобирже Binance. Этот иск связан с делом о мошенничестве, в результате которого мужчина потерял более миллиона долларов.

Об этом говорится в материалах суда, опубликованных на сайте Courtlistener в пятницу, 7 июня.

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Что известно о мошенничестве

К правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что в период с января 2021 года по декабрь 2022 года отдал аферистам около 1,1 миллиона долларов. На платформе знакомств Facebook Dating потерпевший познакомился с женщиной Евой Маркус. Она рассказала ему, что является инженером и владельцем бриллиантового рудника, однако сейчас нуждается в средствах, потому что ее предприятие понесло убытки, а ей нужно нанять адвоката и вернуться в Америку. Потерпевший поверил в эту легенду и перечислил мошеннице более 400 тысяч долларов.

После этого мужчина на этом же сайте познакомился с другой женщиной, которая назвала себя Лизой Уоррен и заявила, что инвестирует в криптовалюту.

Мошенница уговорила свою жертву отправить ей 55 тысяч долларов для инвестиций. Также мужчина продал собственный дом, а полученные от продажи деньги также отдал злоумышленнице, чтобы та вложила эти средства в криптовалюту. В общей сложности мужчина "подарил" мошеннице около 600 тысяч долларов в криптовалюте. Впоследствии он навел справки, понял, что его обманули, но смог вернуть всего 15 тысяч долларов, поэтому обратился в полицию.

Для отслеживания незаконно полученных средств использовали адрес кошелька "Уоррен". Что касается денег, которые украла первая мошенница, то большая их часть была наличными, но последняя сумма оставалась неизвестной. Отслеживание движения средств привело ФБР к аккаунту Izuchukwu Henrу Okolo на Binance. В ноябре 2023 года Binance обнаружила, что владелец этого кошка конвертировал полученные биткоины в 196 721 USDT. Биржа заморозила средства и сообщила об этом в ФБР, а ведомство их конфисковало.

Напомним, генеральный директор компании Tether Паоло Ардоино объяснил, почему биткоин является наиболее уникальной криптовалютой. А вот мемкоины он раскритиковал.

Ранее американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки рассказал, как быстрее всего разбогатеть. По его мнению, самый простой способ для этого — инвестиции в биткоин.

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биткоин

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