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Cisco перед виходом з ринку рф знищив обладнання майже на 2 млрд рублів

5 квітня 2023 14:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Американська компанія Cisco
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Американська компанія Cisco, що спеціалізується на виробництві мережевого обладнання та програмного забезпечення, повідомила у січні 2023 року про те, що вона знищила матеріально-виробничі запаси в росії на 1,86 мільярда рублів. У звітності компанії "Cisco Systems" зазначається, що рішення про знищення запасів було ухвалено в серпні 2022 року через припинення продажу та послуг, а також зупинення дії ліцензій у росії.

Про це повідомляє Meduza.

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Американська компанія Cisco

Згідно зі звітністю компанії, знищено всі запаси, IT-обладнання, демо-зразки, а також транспортні засоби, офісні меблі та техніка на один мільйон рублів.

Експлуатаційні запчастини до обладнання Cisco також потрапили під цю категорію. Як повідомляє ТАРС, на кінець 2022 року було нараховано резерв під зниження вартості в повній сумі вартості запасів — 1 864 002 000 рублів. Зазначається, що у попередні два роки такий резерв не створювався.

Ухвалене рішення компанії пов'язане з тим, що їй стало неможливим продовжувати свою діяльність у рф, що призвело до припинення продажів та послуг. Через неможливість реекспорту компанія змушена була знищити запаси. Звітність компанії також говорить про те, що Cisco не змогла продовжити ліцензії на діяльність в росії.

Нагадаємо, що шведська компанія IKEA, яка продає меблі та товари для дому, заявила про вихід із російського ринку.

IKEA ще у березні 2022 року "поставила на паузу" продаж товарів у росії внаслідок війни в Україні. Компанія заявила, що не бачить можливості відновити продаж у найближчому майбутньому. Раніше IKEA відмовилася від постачання деревини з Росії.

 

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