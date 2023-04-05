Cisco перед выходом с рынка рф уничтожил оборудование почти на 2 млрд рублей

Американская компания Cisco

Американская компания Cisco, специализирующаяся на производстве сетевого оборудования и программного обеспечения, сообщила в январе 2023 года о том, что она уничтожила материально-производственные запасы в россии на 1,86 миллиарда рублей. В отчетности компании "Cisco Systems" отмечается, что решение об уничтожении запасов было принято в августе 2022 года из-за прекращения продаж и услуг, а также приостановки действия лицензий в россии.

Об этом сообщает Meduza.

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Американская компания Cisco

Согласно отчетности компании, уничтожены были все запасы, IT-оборудование, демо-образцы, а также транспортные средства, офисная мебель и техника на один миллион рублей.

Эксплуатационные запчасти для оборудования Cisco также попали под эту категорию. Как сообщает ТАСС, на конец 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1 864 002 000 рублей. Отмечается, что в предыдущие два года такой резерв не создавался.

Принятое решение компании связано с тем, что ей стало невозможным продолжать свою деятельность в России, что привело к прекращению продаж и услуг. Из-за невозможности реэкспорта компания вынуждена была уничтожить запасы. Отчетность компании также говорит о том, что Cisco не смогла продлить свои лицензии на деятельность в России.

Напомним, что шведская компания IKEA, которая продает мебель и товары для дома, заявила о выходе с российского рынка.

IKEA еще в марте 2022 года "поставила на паузу" продажу товаров в россии в результате войны в Украине. Компания заявила, что не видит возможности возобновить продажу в ближайшем будущем. Ранее IKEA отказалась от поставки древесины из россии.