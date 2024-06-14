Кока-Кола повторно зареєструвала товарні знаки в РФ — що планує компанія

Вантажівка з логотипом Coca-Cola. Фото: Reuters

Компанія The Coca-Cola Company, що пішла з російського ринку після початку великої війни, подала три заявки на реєстрацію торгових знаків у РФ. Деякі аналітики побачили в цьому ознаки наміру компанії відновити роботу у Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У квітні 2024 року компанія подала заявки на реєстрацію товарних знаків Coca-Cola, Sprite та Fanta в Росії. Запити були подані до Роспатента, який відповідає за реєстрацію прав інтелектуальної власності в країні. Зазначено, що реєстрація стосується напоїв.

Представники російського підрозділу The Coca-Cola Company не відповіли на запит журналістів. Однак деякі експерти припускають, що це може свідчити про наміри Coca-Cola повернутися на російський ринок у майбутньому. Інші аналітики вважають, що компанія може просто не хоче втратити права на ключові бренди. Згідно з російським законодавством, товарні знаки можуть бути анульовані у випадку їх невикористання в країні протягом трьох років.

У зв'язку з офіційним виведенням Coca-Cola, Sprite та Fanta з російського ринку у 2022 році, їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році. Проте фактично ці напої продовжують продаватися в Росії, використовуючи схему "паралельного імпорту" з інших країн.

Крім того, російський підрозділ Coca-Cola був перейменований на "Мултон Партнерс", який запустив виробництво аналога знаменитого напою - "Добрий Cola". Проте варто відзначити, що рецептура і смак "Доброго Cola" значно відрізняються від оригіналу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року американська компанія PepsiCo запустила першу чергу заводу снеків і солоних закусок у Росії. Потужність виробництва — 60 000 тонн на рік.

Ми також писали, що наприкінці квітня компанія Hugo Boss уклала угоду про продаж свого російського бізнесу оптовому партнеру Stockmann. Таким чином, німецький будинок моди припиняє свою присутність у Росії.