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Coca-Cola возвращается в Россию — что сделала компания

14 июня 2024 12:53
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кока-Кола повторно зарегистрировала товарные знаки в РФ — что планирует компания
Грузовик с логотипом Coca-Cola. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Компания The Coca-Cola Company, ушедшая с российского рынка после начала войны, подала три заявки на регистрацию торговых знаков в РФ. Некоторые аналитики увидели в этом признаки намерения компании возобновить работу в России.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Что планирует Coca-Cola

В апреле 2024 года компания подала заявки на регистрацию товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta в России. Запросы были поданы в Роспатент, который отвечает за регистрацию прав интеллектуальной собственности в стране. Указано, что регистрация касается напитков.

Представители российского подразделения The Coca-Cola Company не ответили на запрос журналистов. Однако некоторые эксперты предполагают, что это может свидетельствовать о намерениях Coca-Cola возвратиться на российский рынок в будущем. Другие аналитики считают, что компания может просто не хочет лишиться права на ключевые бренды. Согласно российскому законодательству, товарные знаки могут быть аннулированы в случае их неиспользования в стране в течение трех лет.

В связи с официальным выводом Coca-Cola, Sprite и Fanta с российского рынка в 2022 году их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году. Однако фактически эти напитки продолжают продаваться в России, используя схему "параллельного импорта" из других стран.

Кроме того, российское подразделение Coca-Cola было переименовано в "Мултон Партнерс", запустившее производство аналога знаменитого напитка — "Добрый Cola". Однако следует отметить, что рецептура и вкус "Доброго Cola" значительно отличаются от оригинала.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале апреля 2024 г. американская компания PepsiCo запустила первую очередь завода снеков и соленых закусок в России. Мощность производства — 60 000 тонн в год.

Мы также писали, что в конце апреля компания Hugo Boss заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса оптовому партнеру Stockmann. Таким образом, германский дом моды прекращает свое присутствие в России.

бизнес
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производство
Россия
кока–кола

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