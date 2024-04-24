Hugo Boss продає бізнес у Росії

Магазин Hugo Boss. Фото: росЗМІ

Компанія Hugo Boss уклала угоду про продаж свого російського бізнесу оптовому партнеру Stockmann. Таким чином, німецький будинок моди припиняє свою присутність у Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Hugo Boss, разом із численними іншими брендами, припинила свою діяльність у роздрібному сегменті ринку в Росії незабаром після початку вторгнення Російської Федерації до України у лютому 2022 року. Крім того, компанія призупинила свою присутність у сфері електронної комерції на російському ринку та припинила рекламу.

Урядова комісія Росії з продажу закордонних активів затвердила угоду, яка передбачає збереження всіх робочих місць, повідомляють російські ЗМІ. Фінансові умови угоди Hugo Boss не були розкриті. Росія вимагає, щоб іноземні компанії продавали активи зі знижкою щонайменше 50%.

"В результаті угоди Hugo Boss більше не буде представлена в Росії під своєю власною юридичною особою", — зазначено в заяві компанії.

Очікується, що угода буде остаточно укладена у третьому кварталі цього року.

Hugo Boss відмовились працювати у РФ

Німецька компанія-виробник одягу Hugo Boss зупинила всі продажі в Росії у відповідь на агресію проти України. Магазини у РФ зачинили на початку березня 2022 року.

"Через конфлікт, що триває, компанія Hugo Boss вирішила тимчасово призупинити власну роздрібну торгівлю в Росії", — йдеться в повідомленні.

Hugo Boss зачинили магазини у РФ на початку 2022 року. Джерело: twitter.com/HUGOBOSS

Що ще варто знати

Нагадаємо, Chanel, ймовірно, може остаточно вийти з російського ринку. Французький бренд в РФ почав вести переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутіки мережі.

Ми також писали, що після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території РФ. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки. Ми розповідали, які компанії та організації виходять з російського ринку.