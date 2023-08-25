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100% знижка на газ: хто з українців може отримати

25 серпня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
100% знижка на газ: хто з українців може отримати
Пенсіонерка з платіжкою в руках. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Певна категорія українців можуть отримати суттєві знижки при оплаті за газ. Деякі можуть розраховувати навіть на безкоштовне надання палива.

Такі норми прописані у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Знижка на газ

У документі йдеться, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному обсязі.

Так  на 100% знижку при оплаті газу можуть розраховувати:

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • Члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
  • Батьки померлої особи з особливими нагородами;
  • Вдови (вдівці) особи з особливими нагородами.

Також у документі зазначається, що встановлено різний відсоток знижки на газ залежно від присвоєної пільгової категорії громадянинові, а саме:

  • учасник бойових дій — 75%;
  • учасник війни — 50%;
  • член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, захисників та захисниць України — 50%;

Оформити знижку можна:

  • через офіційний сайт Пенсійного фонду;
  • у Пенсійному фонді;
  • через уповноважених осіб територіального товариства;
  • у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нагадаємо, 24 серпня, ціни на природний газ у європейських країнах різко впали. Так ринок відреагував на скасування планів працівників газових платформ в Австралії влаштувати масштабний страйк.

За інформацією Reuters, нафтогазове підприємство Австралії Woodside Energy Group попередньо пішло на поступки, покращивши оплату та умови праці працівникам морських газових платформ, які погрожували влаштувати акцію протесту за кращі умови роботи.

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