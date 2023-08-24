Субсидії в Україні — у які періоди необхідно подавати документи

Комунальні платіжки та гроші. Фото: google.com

У Міністерстві соціальної політики України розповіли про періоди, коли потрібно подавати документи для державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про субсидії для опалювального та неопалювального сезонів.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Як зазначають у відомстві, українці можуть звертатися за субсидією на оплату комунпослуг будь-якого місяця упродовж року. Її розраховують:

на неопалювальний сезон — від 1 травня до 30 вересня;

на опалювальний сезон — від 1 жовтня до 30 квітня.

Допомогу з оплати ЖКП призначають від місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону.

Так, після закінчення терміну надання субсидії фахівці органів Пенсійного фонду України (ПФУ) надалі самостійно здійснюють її розрахунок на наступні періоди вже без звернень громадян, окрім окремих категорій домогосподарств, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначають один раз на календарний рік за особистим зверненням.

У разі звернення за призначенням допомоги упродовж двох місяців від початку опалювального сезону її призначають від початку такого сезону. У разі звернення за призначенням субсидії протягом трьох місяців після підвищення комунальних тарифів її призначають від місяця такого підвищення.

Як подати заявку на субсидію

Подавати заявки на призначення житлової субсидії можна особисто:

у сервісні центри Пенсійного фонду;

Центри надання адміністративних послуг ;

через уповноважені органи сільських, селищних та міських рад.

Також це можна зробити онлайн:

через портал державних послуг "Дія";

електронний портал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Під час призначення допомоги на літній період сума, яку надає держава на сплату ЖКП, менша, оскільки скорочується загальний обсяг споживання комунальних послуг (мінус теплопостачання). У середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн, а на неопалюваний — 350-400 грн.

Більше про комуналку

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зручний спосіб оформлення державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про можливість подати заявку та документи на субсидію онлайн.

Також ми писали, що з липня 2023 року громадянам приходять оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.