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100% скидка на газ: кто из украинцев может получить

25 августа 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
100% скидка на газ: кто из украинцев может получить
Пенсионерка с платежкой в руках. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Определенная категория украинцев может получить существенные скидки при оплате за газ. Некоторые могут рассчитывать даже на бесплатное предоставление топлива.

Такие нормы прописаны в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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В документе говорится, что некоторые украинцы могут не платить счета за газ в полном объеме.

Так, на 100% скидку при оплате газа могут рассчитывать:

  • Лица с инвалидностью в результате войны;
  • Члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  • Лица с особыми заслугами перед Родиной;
  • Родители умершего лица с особыми наградами;
  • Вдовы (вдовцы) лица с особыми наградами.

Также в документе отмечается, что установлен разный процент скидки на газ в зависимости от присвоенной льготной категории гражданину, а именно:

  • участник боевых действий — 75%;
  • участник войны — 50%;
  • член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, защитников и защитниц Украины — 50%;

Оформить скидку можно:

  • через официальный сайт Пенсионного фонда;
  • в Пенсионном фонде;
  • через уполномоченных лиц территориального общества;
  • в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Напомним, 24 августа цены на природный газ в европейских странах резко упали. Так рынок отреагировал на отмену планов работников газовых платформ в Австралии устроить масштабную забастовку.

По информации Reuters, нефтегазовое предприятие Австралии Woodside Energy Group предварительно пошло на уступки, улучшив оплату и условия труда работникам морских газовых платформ, угрожавших устроить акцию протеста за лучшие условия работы.

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