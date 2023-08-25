100% скидка на газ: кто из украинцев может получить
Определенная категория украинцев может получить существенные скидки при оплате за газ. Некоторые могут рассчитывать даже на бесплатное предоставление топлива.
Такие нормы прописаны в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Скидка на газ
В документе говорится, что некоторые украинцы могут не платить счета за газ в полном объеме.
Так, на 100% скидку при оплате газа могут рассчитывать:
- Лица с инвалидностью в результате войны;
- Члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- Лица с особыми заслугами перед Родиной;
- Родители умершего лица с особыми наградами;
- Вдовы (вдовцы) лица с особыми наградами.
Также в документе отмечается, что установлен разный процент скидки на газ в зависимости от присвоенной льготной категории гражданину, а именно:
- участник боевых действий — 75%;
- участник войны — 50%;
- член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, защитников и защитниц Украины — 50%;
Оформить скидку можно:
- через официальный сайт Пенсионного фонда;
- в Пенсионном фонде;
- через уполномоченных лиц территориального общества;
- в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
Напомним, 24 августа цены на природный газ в европейских странах резко упали. Так рынок отреагировал на отмену планов работников газовых платформ в Австралии устроить масштабную забастовку.
По информации Reuters, нефтегазовое предприятие Австралии Woodside Energy Group предварительно пошло на уступки, улучшив оплату и условия труда работникам морских газовых платформ, угрожавших устроить акцию протеста за лучшие условия работы.