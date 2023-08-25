100% скидка на газ: кто из украинцев может получить

Пенсионерка с платежкой в руках. Фото: Google

Определенная категория украинцев может получить существенные скидки при оплате за газ. Некоторые могут рассчитывать даже на бесплатное предоставление топлива.

Такие нормы прописаны в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Скидка на газ

В документе говорится, что некоторые украинцы могут не платить счета за газ в полном объеме.

Так, на 100% скидку при оплате газа могут рассчитывать:

Лица с инвалидностью в результате войны;

Члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

Лица с особыми заслугами перед Родиной;

Родители умершего лица с особыми наградами;

Вдовы (вдовцы) лица с особыми наградами.

Также в документе отмечается, что установлен разный процент скидки на газ в зависимости от присвоенной льготной категории гражданину, а именно:

участник боевых действий — 75%;

участник войны — 50%;

член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, защитников и защитниц Украины — 50%;

Оформить скидку можно:

через официальный сайт Пенсионного фонда;

в Пенсионном фонде;

через уполномоченных лиц территориального общества;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Напомним, 24 августа цены на природный газ в европейских странах резко упали. Так рынок отреагировал на отмену планов работников газовых платформ в Австралии устроить масштабную забастовку.

По информации Reuters, нефтегазовое предприятие Австралии Woodside Energy Group предварительно пошло на уступки, улучшив оплату и условия труда работникам морских газовых платформ, угрожавших устроить акцию протеста за лучшие условия работы.