Заборгованість за комуналку сягнула 35,35 млрд грн

Лише за один місяць борг за комуналку зросла на 2,2 млрд грн

В Україні громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.

Такі дані навів заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.

Зростання боргу під час війни

Він зауважив, що вищевказана сума була зафіксована станом на 1 грудня минулого року.

Найбільше українці не платять за опалення та гарячу воду, а також водопостачання.

Заборгованість, залежно від виду послуг, розподілилась так:

опалення та гаряча вода — 24,4 млрд грн;

водопостачання — 7,4 млрд грн;

управління багатоквартирним будинком — 2,21 млрд грн (вибірка серед найбільших компаній з управління);

вивезення сміття — 1,28 млрд грн.

Дані вказані без урахування тимчасово окупованих рф регіонів країни.

Також не вказано інформації щодо боргу за електроенергію. Згідно з останньою інформацією, датованою 31 грудня 2021 року, заборгованість за постачання та розподілення електроенергії становила 7,7 млрд грн.

Чи припиняють надання послуг через борги

В Україні в умовах воєнного стану санкційних дій не застосовують за несплату боргів за комунальні послуги, зокрема за електроенергію. При цьому заборгованість перед постачальниками гальмує відновлення енергосистеми країни.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.

Також, попри війну, українцям не скасовували житлові субсидії упродовж цього опалювального сезону. У 2023 році діятимуть одразу кілька змін.