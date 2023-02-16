Заборгованість за комуналку сягнула 35,35 млрд грн

Борг за комуналку сягнув 35,35 млрд грн: за які послуги не платять українці
В Україні громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.
Такі дані навів заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.
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Зростання боргу під час війни
Він зауважив, що вищевказана сума була зафіксована станом на 1 грудня минулого року.
Найбільше українці не платять за опалення та гарячу воду, а також водопостачання.
Заборгованість, залежно від виду послуг, розподілилась так:
- опалення та гаряча вода — 24,4 млрд грн;
- водопостачання — 7,4 млрд грн;
- управління багатоквартирним будинком — 2,21 млрд грн (вибірка серед найбільших компаній з управління);
- вивезення сміття — 1,28 млрд грн.
Дані вказані без урахування тимчасово окупованих рф регіонів країни.
Також не вказано інформації щодо боргу за електроенергію. Згідно з останньою інформацією, датованою 31 грудня 2021 року, заборгованість за постачання та розподілення електроенергії становила 7,7 млрд грн.
Чи припиняють надання послуг через борги
В Україні в умовах воєнного стану санкційних дій не застосовують за несплату боргів за комунальні послуги, зокрема за електроенергію. При цьому заборгованість перед постачальниками гальмує відновлення енергосистеми країни.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.
Також, попри війну, українцям не скасовували житлові субсидії упродовж цього опалювального сезону. У 2023 році діятимуть одразу кілька змін.