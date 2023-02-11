Субсидії в Україні — скільки грошей виділив ПФУ у січні

На виплати спрямували 4,1 млрд гривень

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.

Про це повідомляє пресцентр ПФУ.

Як змінилася сума фінансування

За інформацією фонду, обсяг фінансування збільшився на 200 мільйонів гривень порівняно із іншими місяцями опалювального періоду. Так, у листопаді та грудні минулого року ПФУ витратив 3,9 млрд гривень на виплату субсидій та пільг.

Скільки людей отримали допомогу

У січні перерахували житлові субсидії та пільги понад 2,6 млн українців.

1,785 млн осіб (67,1%) отримали гроші на рахунки, відкриті в уповноважених фінустановах — зокрема, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль.

Ще 874 тис. осіб (32,9%) отримали гроші кошти на оплату житлово-комунальних послуг через Укрпошту.

Субсидії нараховують по-новому

У лютому 2023 році діятимуть оновлені правила щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Гроші надходитимуть на рахунки отримувачів, після чого доведеться самостійно оплатити послуги.

Раніше житлова субсидія автоматично нараховувалась на рахунки, тепер кошти надходитимуть на ім'я отримувача допомоги. Якщо відкритих рахунків для отримання субсидії немає, то кошти потраплять до державного Ощадбанку.

Якщо громадянин відкрив рахунок у фінустанові, то гроші можуть нараховувати туди.

Право на житлову субсидію мають громадяни з доходом, який не дозволяє цілком оплачувати житлово-комунальні послуги. Це розраховують за спеціальною формулою.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву про призначення та надання субсидії та декларацію про доходи й витрати.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року з державного бюджету на соціальні виплати було спрямовано понад 1,7 млрд більше коштів, ніж місяцем раніше. В останній місяць осені громадянам перерахували на пенсії, соцдопомогу, субсидії та пільги понад 36 млрд грн.

Кабінет Міністрів України планував скоротити витрати на субсидії у 2023 році на 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році, коли сума становила 41,708 млрд гривень.