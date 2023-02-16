Задолженность за коммуналку составила 35,35 млрд грн

Долг за коммуналку составил 35,35 млрд грн: за какие услуги не платят украинцы
В Украине граждане накопили задолженность по жилищно-коммунальным услугам на сумму 35,35 млрд гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.
Такие данные привел заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.
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Рост долга во время войны
Он отметил, что вышеуказанная сумма была зафиксирована на 1 декабря прошлого года.
Больше всего украинцы не платят за отопление и горячую воду, а также водоснабжение.
Задолженность, в зависимости от вида услуг, распределилась следующим образом:
- отопление и горячая вода — 24,4 млрд грн;
- водоснабжение — 7,4 млрд грн;
- управление многоквартирным домом — 2,21 млрд грн (выборка среди крупнейших компаний по управлению);
- вывоз мусора — 1,28 млрд грн.
Данные указаны без учета временно оккупированных рф регионов страны.
Также не указана информация о долге за электроэнергию. Согласно последней информации, датированной 31 декабря 2021 года, задолженность за поставку и распределение электроэнергии составила 7,7 млрд грн.
Прекращают ли оказание услуг из-за долгов
В Украине в условиях военного положения санкционных действий не применяют за неуплату долгов за коммунальные услуги, в частности, за электроэнергию. При этом задолженность перед поставщиками тормозит возобновление энергосистемы страны.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о финансировании жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года. На это направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.
Также, несмотря на войну, украинцам не отменяли жилищные субсидии в течение этого отопительного сезона. В 2023 году будут действовать сразу несколько изменений.