Задолженность за коммуналку составила 35,35 млрд грн

Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн

В Украине граждане накопили задолженность по жилищно-коммунальным услугам на сумму 35,35 млрд гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

Такие данные привел заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

Рост долга во время войны

Он отметил, что вышеуказанная сумма была зафиксирована на 1 декабря прошлого года.

Больше всего украинцы не платят за отопление и горячую воду, а также водоснабжение.

Задолженность, в зависимости от вида услуг, распределилась следующим образом:

отопление и горячая вода — 24,4 млрд грн;

водоснабжение — 7,4 млрд грн;

управление многоквартирным домом — 2,21 млрд грн (выборка среди крупнейших компаний по управлению);

вывоз мусора — 1,28 млрд грн.

Данные указаны без учета временно оккупированных рф регионов страны.

Также не указана информация о долге за электроэнергию. Согласно последней информации, датированной 31 декабря 2021 года, задолженность за поставку и распределение электроэнергии составила 7,7 млрд грн.

Прекращают ли оказание услуг из-за долгов

В Украине в условиях военного положения санкционных действий не применяют за неуплату долгов за коммунальные услуги, в частности, за электроэнергию. При этом задолженность перед поставщиками тормозит возобновление энергосистемы страны.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о финансировании жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года. На это направили 4,1 млрд гривен, что значительно больше предыдущего месяца.

Также, несмотря на войну, украинцам не отменяли жилищные субсидии в течение этого отопительного сезона. В 2023 году будут действовать сразу несколько изменений.