Хто не може розраховувати на субсидію

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Далеко не всі українці мають право на отримання від держави субсидії на оплату комунальних послуг.

Про це нагадує Судово-юридична газета з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Читайте також:

Хто не має право на субсидію

Субсидії оформляються на одного представника домогосподарства, але при цьому враховуються дані всіх, хто в ньому зареєстрований.

Субсидія не призначається, зокрема, якщо:

загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку та 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн. Водночас житлові субсидії призначаються, у разі купівлі житла протягом шести місяців після продажу іншого житла. Доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства.

будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення.

на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років, та / або більше ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу.

у разі отримання від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії. Житлова субсидія у такому випадку може призначатися за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто і на яких умовах може отримати субсидію на повну вартість комуналки.

Тим часом Пенсійний фонд пояснив, чи мають право на субсидію пенсіонери з безробітною дочкою матір’ю-одиначкою

Також варто пам’ятати, що одним з найзручнішим та найлегших способів оформити субсидію є застосунок "Дія". Таким чином вам навіть не потрібно виходити з дому та стояти в чергах.

