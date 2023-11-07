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Хто може отримати субсидію на повну вартість комуналки

7 листопада 2023 23:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Хто може отримати субсидію на 100% вартості комуналки
Комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Певні категорії громадян України можуть розраховувати на компенсацію 100% витрат на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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Компенсацію в розмірі 100% вартості комунальних послуг можуть отримати громадяни, які працюють в музеях, закладах освіти і культури. Важливо — зазначені працівники мають проживати і працювати у сільській місцевості.

Йдеться про такі спеціальності:

  • бібліотекар;
  • медик;
  • педагог;
  • фахівець, який займається захистом рослин;
  • фармацевт.

Таку ж компенсацію отримують громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени їхніх сімей, незалежно від місця проживання.

На що можна отримати повну компенсацію від держави

Компенсацію в розмірі 100% вартості можна отримати на оплату: 

  • скрапленого газу;
  • дров;
  • паливних брикетів;
  • рідкого побутового палива.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як мешканці багатоквартирних будинків можуть заощаджувати до 50% вартості опалення завдяки державній програмі "Енергодім".

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається. Ще в кінці літа Кабінет Міністрів України схвалив відповідну постанову — про так зване продовження дії покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу.

З 2024 році вартість газу та інші комунальні послуги можуть зрости. Зокрема, може змінитися вартість доставки природного газу.

Разом з тим, у листопаді 2023 року деякі споживачі не повинні будуть платити за доставку газу. Оплата нараховуватиметься тільки за функціонуюче газове обладнання, яке не опломбоване.
 

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