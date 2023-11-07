Хто може отримати субсидію на 100% вартості комуналки

Хто може отримати субсидію на повну вартість комуналки
Певні категорії громадян України можуть розраховувати на компенсацію 100% витрат на оплату комунальних послуг.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Хто може розраховувати на знижку 100%
Компенсацію в розмірі 100% вартості комунальних послуг можуть отримати громадяни, які працюють в музеях, закладах освіти і культури. Важливо — зазначені працівники мають проживати і працювати у сільській місцевості.
Йдеться про такі спеціальності:
- бібліотекар;
- медик;
- педагог;
- фахівець, який займається захистом рослин;
- фармацевт.
Таку ж компенсацію отримують громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени їхніх сімей, незалежно від місця проживання.
На що можна отримати повну компенсацію від держави
Компенсацію в розмірі 100% вартості можна отримати на оплату:
- скрапленого газу;
- дров;
- паливних брикетів;
- рідкого побутового палива.
Раніше Новини.LIVE писали про те, як мешканці багатоквартирних будинків можуть заощаджувати до 50% вартості опалення завдяки державній програмі "Енергодім".
Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається. Ще в кінці літа Кабінет Міністрів України схвалив відповідну постанову — про так зване продовження дії покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу.
З 2024 році вартість газу та інші комунальні послуги можуть зрости. Зокрема, може змінитися вартість доставки природного газу.
Разом з тим, у листопаді 2023 року деякі споживачі не повинні будуть платити за доставку газу. Оплата нараховуватиметься тільки за функціонуюче газове обладнання, яке не опломбоване.
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