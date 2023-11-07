Хто може отримати субсидію на 100% вартості комуналки

Комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE

Певні категорії громадян України можуть розраховувати на компенсацію 100% витрат на оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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Компенсацію в розмірі 100% вартості комунальних послуг можуть отримати громадяни, які працюють в музеях, закладах освіти і культури. Важливо — зазначені працівники мають проживати і працювати у сільській місцевості.

Йдеться про такі спеціальності:

бібліотекар;

медик;

педагог;

фахівець, який займається захистом рослин;

фармацевт.

Таку ж компенсацію отримують громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та члени їхніх сімей, незалежно від місця проживання.

На що можна отримати повну компенсацію від держави

Компенсацію в розмірі 100% вартості можна отримати на оплату:

скрапленого газу;

дров;

паливних брикетів;

рідкого побутового палива.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як мешканці багатоквартирних будинків можуть заощаджувати до 50% вартості опалення завдяки державній програмі "Енергодім".

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається. Ще в кінці літа Кабінет Міністрів України схвалив відповідну постанову — про так зване продовження дії покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу.

З 2024 році вартість газу та інші комунальні послуги можуть зрости. Зокрема, може змінитися вартість доставки природного газу.

Разом з тим, у листопаді 2023 року деякі споживачі не повинні будуть платити за доставку газу. Оплата нараховуватиметься тільки за функціонуюче газове обладнання, яке не опломбоване.

