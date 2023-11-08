Кто не может рассчитывать на субсидию

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Не все украинцы имеют право на получение от государства субсидии на оплату коммунальных услуг.

Об этом напоминает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Министерство социальной политики.

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Кто не имеет права на субсидию

Субсидии оформляются на одного представителя домохозяйства, но при этом учитываются данные всех, кто в нем зарегистрирован.

Субсидия не назначается, в частности, если:

общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме и 230 кв. метров для индивидуальных домов.

кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн. В то же время жилищные субсидии назначаются в случае покупки жилья в течение шести месяцев после продажи другого жилья. Доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход домохозяйства.

кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилого помещения.

на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающие 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен.

в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, и/или более 1 транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа.

в случае получения от предприятий - поставщиков услуг информации о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает сорок не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии. Жилищная субсидия в таком случае может назначаться при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке.

в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто и на каких условиях может получить субсидию на полную стоимость коммуналки.

Между тем, Пенсионный фонд объяснил, имеют ли право на субсидию пенсионеры с безработной дочерью матерью-одиночкой.

Также следует помнить, что одним из самых удобных и легких способов оформить субсидию является приложение "Дія". Таким образом, вам даже не нужно выходить из дома и стоять в очередях.