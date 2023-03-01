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Коли закінчиться в Україні опалювальний сезон: відповідь Нафтогазу

1 березня 2023 11:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Опалювальний сезон
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев заявив, що попри достатній запас природного газу для опалювального сезону, вони прагнуть завершити його якомога раніше, щоб заощаджувати ресурс. Він зазначив, що опалювальний сезон завершиться, але якщо буде холодно, то теплопостачання продовжиться.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Глава "Нафтогазу" висловив задоволення тим, що цього опалювального сезону початок був відповідальним.

Відповідаючи на запитання щодо ціни природного газу для населення після 1 квітня, Чернишев наголосив, що ціна залишиться незмінною протягом опалювального сезону, "незалежно від його юридичного чи фактичного завершення".

Він також зазначив, що приватні споживачі поводяться "патріотично та дисципліновано" у питанні оплати, хоча рівень оплати дещо впав. За його словами, він становить близько 80% у стабільних регіонах.

Таким чином, хоча Україна має достатній запас газу, вони прагнуть заощаджувати цей ресурс та завершити опалювальний сезон якомога раніше. Крім того, ціна на газ для населення залишиться незмінною протягом опалювального сезону, а приватні споживачі виявляють дисципліну та патріотизм у питанні оплати.

Нагадаємо, що Данія виділила Україні фінансову допомогу на суму 4,5 мільйона євро. Гроші направили на закупівлю нових мобільних контейнерних котелень.

На зазначену суму Україні придбали 20 газових котлів потужністю 39 МВт. Агрегати вже доставили для подальшого встановлення. Очікується, що вони забезпечать опаленням близько 180 тисяч людей.

Котельні будуть здатні виробляти тепло близько 80% населення міста, де вони будуть встановлені. Однак про які міста йдеться — поки що невідомо.

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