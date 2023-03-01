Когда закончится в Украине отопительный сезон: ответ Нафтогаза

Отопительный сезон

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что несмотря на достаточный запас природного газа для отопительного сезона, они стремятся завершить его как можно раньше, чтобы экономить ресурс. Он отметил, что отопительный сезон завершится, но если будет холодно, то теплоснабжение продолжится.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отопительный сезон в Украине

Глава "Нафтогаза" выразил удовлетворение тем, что в этом отопительном сезоне начало было ответственным.

Отвечая на вопросы о цене природного газа для населения после 1 апреля, Чернышев подчеркнул, что цена останется прежней в течение отопительного сезона, "независимо от его юридического или фактического завершения".

Он также отметил, что частные потребители ведут себя "патриотически и дисциплинированно" в вопросе оплаты, хотя уровень оплаты несколько упал. По его словам, он составляет около 80% в стабильных регионах.

Таким образом, хотя Украина имеет достаточный запас газа, они стремятся экономить этот ресурс и завершить отопительный сезон как можно раньше. Кроме того, цена на газ для населения останется неизменной в течение отопительного сезона, а частные потребители проявляют дисциплину и патриотизм в вопросе оплаты.

Напомним, что Дания выделила Украине финансовую помощь на сумму 4,5 миллиона евро. Деньги направили на закупку новых мобильных контейнерных котельных.

На вышеуказанную сумму Украине приобрели 20 газовых котлов мощностью 39 МВт. Агрегаты уже доставили для последующей установки. Ожидается, что они обеспечат отоплением около 180 тысяч человек.

Котельные будут способны производить тепло для около 80% населения города, где они будут установлены. Однако о каких городах идет речь — пока неизвестно.