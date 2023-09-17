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Комунальні послуги: хто може не платити за них під час війни

17 вересня 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Комунальні послуги: хто може не платити за них під час війни
Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Не платити під час війни за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Втім, воєнний стан не звільняє українців від сплати за комунальні послуги. 

Чи можуть нараховувати та стягувати пеню, повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.

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Повідомляється, не платити за житлово-комунальні послуги в період воєнного стану можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. 

Громадяни, які скористаються цим правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату спишуть або буде переплата. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі.

Також зазначається, що відповідно до постанови № 206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану" в Україні забороняється:

  • нараховувати та стягувати штрафи, інфляційні нарахування, річні проценти, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;
  • припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
  • стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасової окупації територій.

Допис Держспоживслужби

Однак, якщо споживач не сплачує, то після закінчення воєнного стану це все одно доведеться зробити. 

Нагадаємо, В Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.

Уряд в ухваленому проєкті Державного бюджету на наступний рік пропонує закласти майже на третину більше коштів на видатки на субсидії та пільги. За прогнозом, число субсидіантів та пільговиків зросте, допомогу отримуватимуть 3,2 мільйона домогосподарств.

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