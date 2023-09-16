Субсидії й пільги у бюджеті-2024 зміняться — які будуть суми допомоги

Комунальні платіжки. Фото: google.com

В Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.

Про це розповів представник Податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, уряд в ухваленому проєкті Державного бюджету на наступний рік пропонує закласти майже на третину більше коштів на видатки на субсидії та пільги. За прогнозом, число субсидіантів та пільговиків зросте, допомогу отримуватимуть 3,2 мільйона домогосподарств.

Згідно із пояснювальною запискою, видатки на виплату субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу сягнуть 49,9 мільярда гривень. Це більше ніж поточного року на 12 мільярдів гривень або на 32%.

"З метою акумулювання видатків на виплату пільг та житлових субсидій населенню та забезпечення оперативного їх фінансування у проекті державного бюджету України на 2024 рік такі видатки враховані за новою бюджетною програмою, відповідальним виконавцем якої буде Пенсійний фонд України", — зазначається у проєкті.

15 вересня Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024 рік, де одним з п’яти пріоритетів визначив соціальну підтримку населення.

Хто матиме право на субсидії

Громадяни матимуть право на субсидії й зможуть її оформити, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну людину за останні пів року не перевищували 3,76 тис. грн. Такий "поріг" доходів для призначення соціальної пільги діє 2023 року.

Обов’язковий відсоток платежу встановлюють для кожної родини індивідуально за спеціальною формулою:

обчислюють середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу.

дохід на одну особу ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія.

отриманий результат ділиться на два, а потім множать на 15%, це і є відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Очікується, що з 1 січня 2024 року на одну особу прожитковий мінімум становитиме 2,92 тис. грн. Тоді як у 2023 році цей показник становить 2,58 тис. грн. Таким чином, розмір збільшиться на близько 330 грн.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.