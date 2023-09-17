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Коммунальные услуги: кто может не платить за них во время войны

17 сентября 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Коммунальные услуги: кто может не платить за них во время войны
Платежи за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Не платить во время войны за жилищно-коммунальные услуги могут все граждане, которые более 30 дней не проживали в своей квартире или доме. Впрочем, военное положение не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг.

Могут ли начислять и взимать пеню, сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

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Сообщается, что не платить за жилищно-коммунальные услуги в период военного положения могут все граждане, которые более 30 дней не проживали в своей квартире или доме.

Граждане, использующие это право, могут рассчитывать, что поставщик услуг произведет перерасчет. Тогда оплату спишут или будет переплата. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме.

Также отмечается, что согласно постановлению №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" в Украине запрещается:

  • начислять и взимать штрафы, инфляционные начисления, годовые проценты, начисленные на задолженность, образованную за несвоевременное или неполное внесение платы жилищно-коммунальные услуги;
  • прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;
  • взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданной после 24 февраля 2022 года с даты начала по дате завершения боевых действий или временной оккупации территорий.

Сообщение Госпотребслужбы

Однако если потребитель не платит, то после окончания военного положения это все равно придется сделать.

Напомним, в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.

Правительство в принятом проекте Государственного бюджета на следующий год предлагает заложить почти на треть больше средств на расходы на субсидии и льготы. По прогнозу число субсидиантов и льготников вырастет, помощь будут получать 3,2 миллиона домохозяйств.

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