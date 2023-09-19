В Укренерго закликали бізнесменів придбати генератори

Працюючий генератор на вулиці. Фото: Мінреінтеграції України

Укренерго звернулося до українських бізнесменів з проханням завчасно придбати генератори. Таке рішення пов'язане з можливими ризиками щодо підготовки енергосистеми до зимового періоду.

Про це повідомляє пресслужба регулятора з посиланням на голову правління НЕК Володимира Кудрицького.

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Готовність до можливих відключень

За повідомленням, у разі виникнення дефіциту електрики в країні, Укренерго доведе до регіонів ліміти споживання. Але кого, в яких момент і на скільки вимикатимуть — вирішуватимуть обленерго. Однак, за думкою енергетиків, важливо, щоб підготувалися як споживачі, так і бізнес.

"Всім, хто мають можливість придбати автономні джерела живлення: генератори, акумулятори — важливо це зробити. Залежно від розміру бізнесу також варто провести розрахунки — імпортована електроенергія коштуватиме дешевше, ніж вироблена за допомогою генератора", — йдеться в повідомленні.

Проте за словами Володимира Кудрицького, робити найгірші прогнози щодо розвитку подій взимку не варто. Але передчасна підготовка до непередбачених наслідків з боку РФ — край необхідна.

"Ще раз хочу підкреслити: негативні сценарії — це не факт і не точний прогноз. Це ризики, до яких ми всі маємо бути готові. Наша спільна готовність реагувати на будь-які сценарії – не менший фактор, ніж щільне ППО", - заявив він на зустрічі з компаніями-членами Європейської Бізнес-Асоціації (EBA).

Нагадаємо, що не так давно від Укренерго зажадали пояснень щодо невідкладного звітування про причини, чому вдавалися до аварійної допомоги для балансування об'єднаної енергосистеми у липні-серпні поточного року. А перед цим стало відомо, що регулятор заборгував учасникам енергоринку 50 млрд гривень.