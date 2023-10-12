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Украинцев ждет более сложная зима, чем прошлая: что говорят в ДТЭК

12 октября 2023 09:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ДТЭК предупреждает украинцев о сложной зиме 2023-2024
Работник компании ДТЭК. Фото: DTEK
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В энергохолдинге ДТЭК предупреждают, что населению следует готовиться к более сложной зиме 2023-2024, чем была прошлая. Там назвали вескую причину.

Об этом рассказал руководитель энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, пишет Интерфакс-Украина.

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Почему будущая зима будет тяжелее

По его словам, специалисты прогнозируют сложную зиму, в частности из-за вероятных более сильных массированных обстрелов украинских объектов энергосистемы Россией. Хотя военные и энергетики готовы реагировать на все вызовы.

"Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за предыдущих обстрелов меньшие резервы мощности", — заявил Тимченко.

Глава энергохолдинга ДТЭК отметил, что, хотя систем противовоздушной обороны может оказаться недостаточно для вероятной интенсивности ракетных атак, ситуация с ПВО улучшается ежемесячно.

Также он добавил, что украинцы многому научились, и даже для ситуаций, которые были 23 ноября, когда произошел фактически блэкаут, были найдены правильные решения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине будут пересмотрены зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса менятся очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения.

Также мы сообщали, что Укрэнерго обратилось к украинским бизнесменам с просьбой заблаговременно приобрести генераторы. Такое решение связано с возможными рисками подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

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