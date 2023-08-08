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Нафтогаз порадив українцям, як підготуватися до зими

8 серпня 2023 15:15
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Валерія Пержун
редактор
Нафтогаз порадив українцям, як підготуватися до зими
Виявлення теплових втрат. Ілюстративне фото: depositphotos.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Нафтогаз закликає українців максимально утеплювати свої домівки та перевіряти котли до перших холодів. Це допоможе зберегти ресурси взимку.

Про це інформує АТ "Нафтогаз України".

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Як Нафтогаз готується до зими

Нафтогаз планує накопичити до другого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни 14,7 млрд кубометрів газу. Нараз у сховищах вже 84,35% від цього обсягу.

"Нафтогаз активно закачує газ у підземні сховища. Вся робота виконується штатно. Вже вдалося забезпечити 12,4 млрд. кубометрів блакитного палива. Наша мета — 14,7 млрд до старту опалювального сезону", — розповів гендиректор компанії Олексій Чернишов.

Окрім того тепловики до настання холодів мають відремонтувати мережі та сформувати запаси обладнання та запчастин, яке стане в нагоді у разі аварій. 

До того ж у підготовці до складного опалювального сезону беруть участь міста. Так, місцева влада закуповує резервне паливо, генератори та мобільні котельні, які одночасно виробляють і електрику, і тепло.

Допомогти підготувати системи до зими можуть і пересічні українці. Громадян закликають подбати про утеплення осель для більшої економії газу. 

"Маємо дбати про енергоефективність. Будь ласка, підготуйте свої оселі таким чином, щоб ми мали змогу економити газ. Це впливає не лише на обсяг ресурсу, а й на платіжки", — зазначив голова "Нафтогазу".

Водночас громадян із індивідуальними газовими котлами закликають провести профілактику обладнання та у разі потреби встановити більш ефективне.

Нагадаємо, Одещина готова покрити 20% своїх опалювальних потреб у зимовий період.

Водночас в Укренерго повідомили про можливу загрозу відключень.

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