Нафтогаз посоветовал украинцам, как подготовиться к зиме

Выявление тепловых потерь. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Нефтегаз призывает украинцев максимально утеплять свои дома и проверять котлы до первых холодов. Это поможет сохранить ресурсы зимой.

Об этом информирует АО "Нефтегаз Украины".

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Как Нефтегаз готовится к зиме

Нефтегаз планирует накопить до второго отопительного сезона в условиях полномасштабной войны 14,7 млрд кубометров газа. В настоящее время в хранилищах уже 84,35% от этого объема.

"Нефтегаз активно закачивает газ в подземные хранилища. Вся работа выполняется штатно. Уже удалось обеспечить 12,4 млрд кубометров голубого топлива. Наша цель —14,7 млрд до старта отопительного сезона", — рассказал гендиректор компании Алексей Чернышев.

Кроме того, тепловики до наступления холодов должны отремонтировать сети и сформировать запасы оборудования и запчастей, которое пригодится в случае аварий.

К тому же в подготовке к сложному отопительному сезону принимают участие города. Так, местные власти закупают резервное топливо, генераторы и мобильные котельные, которые одновременно производят и электричество, и тепло.

Помочь подготовить системы к зиме могут и обычные украинцы. Граждан призывают позаботиться об утеплении жилья для большей экономии газа.

"Мы должны заботиться об энергоэффективности. Пожалуйста, подготовьте свои дома таким образом, чтобы мы могли экономить газ. Это влияет не только на объем ресурса, но и на платежки", — отметил глава "Нафтогаза".

В то же время граждан с индивидуальными газовыми котлами призывают провести профилактику оборудования и в случае необходимости установить более эффективное.

Напомним, Одесская область готова покрыть 20% своих отопительных потребностей в зимний период.

В то же время в Укрэнерго сообщили о возможной угрозе отключений.