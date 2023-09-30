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Нафтогаз встановив термін до 5 жовтня: що треба зробити українцям

30 вересня 2023 02:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нафтогаз встановив термін до 5 жовтня: що треба зробити українцям
Платіжка за спожитий газ. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нафтогаз України просить передати показники лічильника за використаний газ включно до 5 жовтня. І зробити це можна у зручний спосіб — через онлайн-сервіс.

Про це повідомили в пресслужбі Нафтогазу.

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Як передати показники лічильника за спожитий газ

У компанії просять усіх споживачів передати показники лічильника за спожитий газ до 5 жовтня.

"Відсьогодні та впродовж наступного тижня, а саме до 5 жовтня, ви можете передавати показання лічильника за спожитий газ", — йдеться в повідомленні.

Допис Нафтогаз України

Нагадаємо, за останні пів року російський монополіст "Газпром" скоротив видобуток природного газу на 25%. У компанії пов'язують невтішну статистику з "політично вмотивованими рішеннями" багатьох країн щодо відмови від російського ресурсу.

Відповідно до звіту, за перше півріччя поточного року обсяг видобутку природного та попутного газу на території Росії становив 179,45 млрд кубометрів.

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